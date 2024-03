Cuộc tái ngộ của 2 quái vật khổng lồ Kong và Godzilla

Trước Godzilla x Kong: Đế chế mới, Monsterverse từng cho ra mắt 4 dự án điện ảnh (Godzilla, Kong: Skull Island, Godzilla: King of the Monsters và Godzilla vs. Kong), mang về tổng doanh thu gần 2 tỷ USD (hơn 48 nghìn tỷ đồng ). Trong khi đó, kinh phí bỏ ra cho tổng các dự án chiếu rạp trên rơi vào khoảng 745 triệu USD .