Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe

Chó 'điên' cắn 4 người ở Quảng Ngãi dương tính virus dại

  • Thứ bảy, 18/4/2026 11:20 (GMT+7)
Mẫu bệnh phẩm từ con chó tấn công 4 người dân tại xã Sơn Tịnh (tỉnh Quảng Ngãi) được xác định dương tính với virus dại.

Ngày 17/4, Trung tâm Chẩn đoán và xét nghiệm thú y Trung ương - Trạm chẩn đoán và Xét nghiệm II đã có kết quả xét nghiệm xác định mẫu bệnh phẩm lấy tại Quảng Ngãi dương tính với virus dại.

Mẫu xét nghiệm là đầu chó do Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi gửi đến nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch. Mẫu được lấy tại thôn Diên Niên (xã Sơn Tịnh) vào ngày 15/4. Kết quả dương tính với virus dại.

Theo lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã khoanh vùng, xử lý ổ dịch theo quy định. Đồng thời phối hợp với ngành y tế địa phương theo dõi sát các trường hợp người dân bị chó cắn, hướng dẫn tiêm phòng kịp thời.

Con chó dại cắn người dân đã bị bắt và tiêu hủy.

Cùng với đó, ngành chức năng tổ chức tiêm vắc xin phòng dại cho đàn chó, mèo trên địa bàn, tăng cường kiểm soát dịch bệnh và hạn chế nguy cơ lây lan. Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao ý thức người dân trong việc quản lý vật nuôi, đặc biệt là không thả rông chó trong khu dân cư, nhất là trong thời điểm nắng nóng, điều kiện thuận lợi để bệnh dại phát sinh và lây lan.

Ông Nguyễn Trung Thành - Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Sơn Tịnh, cho biết tập quán nuôi chó thả rông vẫn còn phổ biến ở nhiều khu vực nông thôn, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Trước diễn biến phức tạp, địa phương sẽ siết chặt quản lý, vận động người dân ký cam kết nuôi nhốt, tiêm phòng đầy đủ cho vật nuôi.

Trước đó, vào sáng 14/4, một con chó lông vàng có biểu hiện hung dữ đã chạy dọc nhiều tuyến đường liên thôn ở xã Sơn Tịnh, tấn công nhiều người dân, khiến 4 người bị thương. Đến khoảng 11h30 cùng ngày 14/4, con chó đã bị bắt và tiêu hủy.

https://tienphong.vn/cho-dien-can-4-nguoi-o-quang-ngai-duong-tinh-vi-rut-dai-post1836560.tpo

Theo Nguyễn Ngọc / Tiền Phong

Chó dại Quảng Ngãi virus dại Quảng Ngãi chó điên

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý