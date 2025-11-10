Chicharito bật khóc sau 8 tháng 'tịt ngòi'

Hôm 9/11, Javier "Chicharito" Hernandez ghi bàn thắng cảm xúc giúp Chivas Guadalajara vượt qua Monterrey với tỷ số 4-2 thuộc vòng 17 Liga MX Apertura 2025.

Hình ảnh xúc động của Chicharito.

Khi tỷ số đang là 3-2 nghiêng về đội chủ nhà, Chicharito xuất hiện bên cánh trái, bật cao đánh đầu dũng mãnh khiến thủ môn Santiago Mele bó tay. Pha lập công ở phút 94 ấn định chiến thắng 4-2 và thổi bùng niềm vui của các CĐV tại SVĐ AKRON. Bàn thắng đánh dấu pha lập công đầu tiên của tiền đạo này trong mùa giải.

Ngay sau khi ghi bàn, chân sút 37 tuổi không kìm được cảm xúc. Anh rơi nước mắt, hôn lên áo đấu và được các đồng đội vây quanh chia vui trong tiếng vỗ tay vang dội từ khán giả. Hình ảnh xúc động nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Cựu tiền đạo MU trải qua hơn 8 tháng tịt ngòi, kể từ ngày 26/2/2025 ở trận Chivas thua Atlatico de San Luis 1-3.

Pha lập công cũng nối dài kỷ lục cá nhân ấn tượng của Chicharito khi ghi ít nhất một bàn trong suốt 20 mùa giải thi đấu chuyên nghiệp. Khoảnh khắc này còn trở thành nguồn động lực tinh thần lớn cho toàn đội Guadalajara, khi họ hướng đến những điểm số quan trọng trong cuộc đua tại giải VĐQG Mexico.

Chivas trình diễn lối chơi thuyết phục, kết hợp giữa các cá nhân xuất sắc và tinh thần tập thể, để xứng đáng giành trọn 3 điểm trước Monterrey của những Sergio Ramos, Sergio Canales và Anthony Martial.

Chivas hiện leo lên vị trí thứ 6 với 29 điểm sau 17 vòng đấu, kém đúng Monterrey 1 điểm. Trong khi đó, Deportivo Toluca dẫn đầu giải với 37 điểm.