Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Bi kịch ở giải hạng Nhì Tây Ban Nha

  • Thứ hai, 10/11/2025 09:32 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Khuya 9/11, một CĐV ngã quỵ trên khán đài và qua đời buộc trận đấu giữa Ceuta và Almeria thuộc vòng 13 giải hạng Nhì Tây Ban Nha bị hủy.

CĐV qua đời ở giải hạng Nhì Tây Ban Nha.

Trận đấu trên sân Alfonso Murube mới diễn ra được 18 phút thì sự cố xảy ra. Ông Manolo Carreto, cựu trưởng cảnh sát địa phương, bất ngờ đổ gục trên khán đài. Ngay lập tức, lực lượng y tế và đội ngũ Hội Chữ Thập Đỏ có mặt, tiến hành cấp cứu tại chỗ trong khoảng 10 phút, gồm cả hồi sức tim phổi (CPR).

Người đàn ông 73 tuổi được đưa khỏi sân trên cáng trong tiếng vỗ tay động viên của khán giả và nhanh chóng chuyển tới bệnh viện. Dù vậy, đến giờ nghỉ giữa hiệp, ban tổ chức xác nhận ông đã không qua khỏi.

Trước thông tin đau lòng, các bên liên quan họp gấp trong phòng thay đồ, và trọng tài quyết định dừng trận đấu tại đây. Thông báo chính thức được phát qua hệ thống loa sân vận động, khiến bầu không khí lặng đi hoàn toàn.

Trước khi bị hủy, Ceuta là đội mở tỷ số nhờ pha lập công của Kuki Zalazar, song Adri Embarba gỡ hòa cho Almeria. Ban tổ chức cho biết phần còn lại của trận đấu sẽ được tổ chức đá lại, nhiều khả năng vào ngày 26/11.

Câu lạc bộ Ceuta đăng thông báo: "Chúng tôi đau buồn trước sự ra đi của một CĐV trong trận gặp UD Almeria. Toàn thể CLB xin gửi lời chia buồn sâu sắc và vòng tay yêu thương đến gia đình, bạn bè của ông. Cầu mong ông yên nghỉ".

Tài khoản chính thức của La Liga sau đó xác nhận và gửi lời tưởng niệm: "Trận đấu giữa Ceutavà Almeria bị tạm dừng do sự ra đi bi thương của một CĐV tại sân Alfonso Murube. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, bạn bè và toàn thể người hâm mộ Ceuta".

Lewandowski, Rashford bùng nổ

Barcelona chấm dứt chuỗi trận sân khách thất vọng khi giành chiến thắng 4-2 trước Celta Vigo ở vòng 12 La Liga rạng sáng 10/11.

4 giờ trước

Real Madrid gây thất vọng

Đêm 9/11, dàn sao Real Madrid không thể xuyên thủng mành lưới Rayo Vallecano ở chuyến làm khách thuộc vòng 12 La Liga.

12 giờ trước

Ngả mũ trước Griezmann

Rạng sáng 9/11, lão tướng người Pháp lập cú đúp trong chiến thắng 3-1 của Atletico Madrid trước Levante ở vòng 12 La Liga.

29:1746 hôm qua

Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

Minh Nghi

CĐV qua đời CĐV qua đời Tây Ban Nha giải hạng Nhì

    Đọc tiếp

    Salah ich ky, lai khong chuyen bong hinh anh

    Salah ích kỷ, lại không chuyền bóng

    45 phút trước 09:30 10/11/2025

    0

    Cổ động viên Liverpool tức giận với pha xử lý gây tranh cãi của Mohamed Salah ở trận thua 0-3 trước Man City thuộc vòng 11 Premier League rạng sáng 10/11.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý