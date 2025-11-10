Bi kịch ở giải hạng Nhì Tây Ban Nha

Khuya 9/11, một CĐV ngã quỵ trên khán đài và qua đời buộc trận đấu giữa Ceuta và Almeria thuộc vòng 13 giải hạng Nhì Tây Ban Nha bị hủy.

Trận đấu trên sân Alfonso Murube mới diễn ra được 18 phút thì sự cố xảy ra. Ông Manolo Carreto, cựu trưởng cảnh sát địa phương, bất ngờ đổ gục trên khán đài. Ngay lập tức, lực lượng y tế và đội ngũ Hội Chữ Thập Đỏ có mặt, tiến hành cấp cứu tại chỗ trong khoảng 10 phút, gồm cả hồi sức tim phổi (CPR).

Người đàn ông 73 tuổi được đưa khỏi sân trên cáng trong tiếng vỗ tay động viên của khán giả và nhanh chóng chuyển tới bệnh viện. Dù vậy, đến giờ nghỉ giữa hiệp, ban tổ chức xác nhận ông đã không qua khỏi.

Trước thông tin đau lòng, các bên liên quan họp gấp trong phòng thay đồ, và trọng tài quyết định dừng trận đấu tại đây. Thông báo chính thức được phát qua hệ thống loa sân vận động, khiến bầu không khí lặng đi hoàn toàn.

Trước khi bị hủy, Ceuta là đội mở tỷ số nhờ pha lập công của Kuki Zalazar, song Adri Embarba gỡ hòa cho Almeria. Ban tổ chức cho biết phần còn lại của trận đấu sẽ được tổ chức đá lại, nhiều khả năng vào ngày 26/11.

Câu lạc bộ Ceuta đăng thông báo: "Chúng tôi đau buồn trước sự ra đi của một CĐV trong trận gặp UD Almeria. Toàn thể CLB xin gửi lời chia buồn sâu sắc và vòng tay yêu thương đến gia đình, bạn bè của ông. Cầu mong ông yên nghỉ".

Tài khoản chính thức của La Liga sau đó xác nhận và gửi lời tưởng niệm: "Trận đấu giữa Ceutavà Almeria bị tạm dừng do sự ra đi bi thương của một CĐV tại sân Alfonso Murube. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, bạn bè và toàn thể người hâm mộ Ceuta".