Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Gia đình cố HLV Eriksson bán sạch tài sản để trả nợ

  • Thứ hai, 10/11/2025 09:31 (GMT+7)
  • 44 phút trước

Ngôi biệt thự xa hoa bên hồ của Sven-Goran Eriksson bị bán với giá rẻ bất ngờ do gia đình ông vật lộn giữa núi nợ sau khi cựu HLV tuyển Anh qua đời vì ung thư tuyến tụy.

Sven-Goran Eriksson qua đời để loại số nợ hơn 8 triệu bảng.

Căn nhà 7 phòng ngủ nằm ở Torsby, vùng Varmland (Thụy Điển) từng được niêm yết với giá 2 triệu bảng. Dù vậy, gia đình Eriksson buộc phải giảm tới 400.000 bảng để thu hút người mua. Cuối cùng, một nữ doanh nhân giấu tên trong lĩnh vực thương mại điện tử mua lại với mức giá ước tính 1,3 triệu bảng.

Bà chia sẻ từng đến thăm căn nhà mang tên Bjorkefors khi còn nhỏ cùng cha – người phụ trách cải tạo ngôi biệt thự cho Eriksson: "Khi đó tôi thấy nơi này thật tuyệt. Nhưng khi nó được rao bán, tôi vẫn đắn đo, vì đây là một dự án lớn, một trách nhiệm lớn. Tuy nhiên, cơ hội được gìn giữ một phần di sản văn hóa của Varmland, trong khung cảnh tuyệt đẹp như thế, là điều tôi không thể bỏ lỡ".

Vị nữ chủ nhân mới cho biết gia đình bà hiện sống ở Stockholm nhưng sẽ dành nhiều thời gian tại Torsby. Đây cũng là nơi bà sinh ra với ước mơ biến Bjorkefors thành "nơi tụ họp của nhiều thế hệ".

Eriksson mua ngôi nhà năm 2002 với giá 4,5 triệu bảng, nghĩa là giá trị tài sản sụt giảm hơn 3 triệu bảng. Dẫu vậy, số tiền bán căn nhà cũng không thể giúp gia đình ông nhận lại đồng nào, bởi toàn bộ tài sản của ông đều bị đem thanh lý để trả nợ.

Tai san Sven-Goran Eriksson anh 1

Căn biệt thự xa hoa bên hồ của Sven-Goran Eriksson ở Thụy Điển.

Cố HLV Eriksson từng kiếm hàng chục triệu bảng trong sự nghiệp 42 năm huấn luyện 12 CLB và 4 đội tuyển quốc gia. Nhưng trước khi qua đời ở tuổi 76 vào tháng 8 năm ngoái, ông vẫn gánh 7,4 triệu bảng tiền nợ thuế tại Anh, cùng ít nhất 1 triệu bảng nợ khác.

Gia đình ông, vợ Yaniseth Alcides và hai con Lina và Johan, từng phải bán đấu giá bộ sưu tập kỷ vật cá nhân vào tháng 3, thu về khoảng 140.000 bảng – trong đó có bộ vest Armani ông mặc khi dẫn dắt tuyển Anh ở World Cup 2006, với tờ giấy ghi chú chiến thuật còn nguyên trong túi áo.

Eriksson là người mở đường cho các HLV ngoại tại tuyển Anh khi nhậm chức năm 2001. Trong 5 năm dẫn dắt "Tam sư" (2001-2006), ông giúp thế hệ vàng Beckham, Gerrard, Lampard, Rooney hai lần vào tứ kết World Cup và Euro. Trong sự nghiệp, Eriksson giành 19 danh hiệu ở nhiều CLB như Benfica, Roma, Lazio, Man City và Leicester.

Nhưng cuối cùng, chiến lược gia lịch lãm người Thụy Điển khép lại cuộc đời trong cảnh nợ nần chồng chất. Và ngôi biệt thự từng là niềm tự hào nay trở thành tài sản phải hy sinh để trang trải những món nợ của quá khứ.

Gia đình cố HLV Eriksson xoay xở với khối nợ 8 triệu bảng

Gia đình cố HLV tuyển Anh Sven-Goran Eriksson thu về 140.000 bảng sau khi đem hàng trăm kỷ vật gắn liền với sự nghiệp của ông ra bán đấu giá, nhằm giúp giải quyết khoản nợ lớn.

16:00 29/3/2025

Kỷ vật cuộc đời của HLV Eriksson được đấu giá để trả nợ

Trong một động thái gây chú ý, bộ sưu tập kỷ vật của cựu HLV đội tuyển Anh, Sven-Goran Eriksson được đưa ra đấu giá sau khi ông qua đời với khoản nợ khổng lồ.

20:23 23/1/2025

HLV Eriksson qua đời nhưng vẫn nợ 3,8 triệu bảng

Cố huấn luyện viên bóng đá người Thụy Điển, Sven-Goran Eriksson để lại khoản nợ lớn sau nhiều năm quản lý tài chính kém.

07:04 16/1/2025

Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

Minh Nghi

Tài sản Sven-Goran Eriksson Leicester Sven-Goran Eriksson bán nhà số nợ

  • Leicester City

    Leicester City

    Leicester City Football Club, còn được biết đến là The Foxes, là một đội bóng chuyên nghiệp ở Anh đặt trụ sở tại sân vận động King Power ở Leicester. Lần đầu tiên trong lịch sử 132 năm, Leicester vô địch giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2015-16

    • Thành lập: 1884
    • Sân vận động: King Power

Đọc tiếp

Bi kich o giai hang Nhi Tay Ban Nha hinh anh

Bi kịch ở giải hạng Nhì Tây Ban Nha

44 phút trước 09:32 10/11/2025

0

Khuya 9/11, một CĐV ngã quỵ trên khán đài và qua đời buộc trận đấu giữa Ceuta và Almeria thuộc vòng 13 giải hạng Nhì Tây Ban Nha bị hủy.

Salah ich ky, lai khong chuyen bong hinh anh

Salah ích kỷ, lại không chuyền bóng

45 phút trước 09:30 10/11/2025

0

Cổ động viên Liverpool tức giận với pha xử lý gây tranh cãi của Mohamed Salah ở trận thua 0-3 trước Man City thuộc vòng 11 Premier League rạng sáng 10/11.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý