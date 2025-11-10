Gia đình cố HLV Eriksson bán sạch tài sản để trả nợ

Ngôi biệt thự xa hoa bên hồ của Sven-Goran Eriksson bị bán với giá rẻ bất ngờ do gia đình ông vật lộn giữa núi nợ sau khi cựu HLV tuyển Anh qua đời vì ung thư tuyến tụy.

Sven-Goran Eriksson qua đời để loại số nợ hơn 8 triệu bảng.

Căn nhà 7 phòng ngủ nằm ở Torsby, vùng Varmland (Thụy Điển) từng được niêm yết với giá 2 triệu bảng. Dù vậy, gia đình Eriksson buộc phải giảm tới 400.000 bảng để thu hút người mua. Cuối cùng, một nữ doanh nhân giấu tên trong lĩnh vực thương mại điện tử mua lại với mức giá ước tính 1,3 triệu bảng.

Bà chia sẻ từng đến thăm căn nhà mang tên Bjorkefors khi còn nhỏ cùng cha – người phụ trách cải tạo ngôi biệt thự cho Eriksson: "Khi đó tôi thấy nơi này thật tuyệt. Nhưng khi nó được rao bán, tôi vẫn đắn đo, vì đây là một dự án lớn, một trách nhiệm lớn. Tuy nhiên, cơ hội được gìn giữ một phần di sản văn hóa của Varmland, trong khung cảnh tuyệt đẹp như thế, là điều tôi không thể bỏ lỡ".

Vị nữ chủ nhân mới cho biết gia đình bà hiện sống ở Stockholm nhưng sẽ dành nhiều thời gian tại Torsby. Đây cũng là nơi bà sinh ra với ước mơ biến Bjorkefors thành "nơi tụ họp của nhiều thế hệ".

Eriksson mua ngôi nhà năm 2002 với giá 4,5 triệu bảng, nghĩa là giá trị tài sản sụt giảm hơn 3 triệu bảng. Dẫu vậy, số tiền bán căn nhà cũng không thể giúp gia đình ông nhận lại đồng nào, bởi toàn bộ tài sản của ông đều bị đem thanh lý để trả nợ.

Căn biệt thự xa hoa bên hồ của Sven-Goran Eriksson ở Thụy Điển.

Cố HLV Eriksson từng kiếm hàng chục triệu bảng trong sự nghiệp 42 năm huấn luyện 12 CLB và 4 đội tuyển quốc gia. Nhưng trước khi qua đời ở tuổi 76 vào tháng 8 năm ngoái, ông vẫn gánh 7,4 triệu bảng tiền nợ thuế tại Anh, cùng ít nhất 1 triệu bảng nợ khác.

Gia đình ông, vợ Yaniseth Alcides và hai con Lina và Johan, từng phải bán đấu giá bộ sưu tập kỷ vật cá nhân vào tháng 3, thu về khoảng 140.000 bảng – trong đó có bộ vest Armani ông mặc khi dẫn dắt tuyển Anh ở World Cup 2006, với tờ giấy ghi chú chiến thuật còn nguyên trong túi áo.

Eriksson là người mở đường cho các HLV ngoại tại tuyển Anh khi nhậm chức năm 2001. Trong 5 năm dẫn dắt "Tam sư" (2001-2006), ông giúp thế hệ vàng Beckham, Gerrard, Lampard, Rooney hai lần vào tứ kết World Cup và Euro. Trong sự nghiệp, Eriksson giành 19 danh hiệu ở nhiều CLB như Benfica, Roma, Lazio, Man City và Leicester.

Nhưng cuối cùng, chiến lược gia lịch lãm người Thụy Điển khép lại cuộc đời trong cảnh nợ nần chồng chất. Và ngôi biệt thự từng là niềm tự hào nay trở thành tài sản phải hy sinh để trang trải những món nợ của quá khứ.