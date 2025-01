Kỷ vật cuộc đời của HLV Eriksson được đấu giá để trả nợ

Bộ sưu tập bao gồm những chiếc áo khoác Armani nổi tiếng của đội tuyển Anh cùng nhiều bảng kỷ niệm từ các trận đấu đáng nhớ, đặc biệt là chiến thắng 5-1 trước Đức vào năm 2001.

Gần 100 món đồ được công bố với giá khởi điểm là 100 krona Thụy Điển (khoảng 7,40 bảng) cho mỗi món. Thời gian đấu giá kéo dài đến ngày 25/3, với thông điệp trên trang web nhấn mạnh: “Giải thưởng, phần thưởng và vật dụng cá nhân từ sự nghiệp đáng kinh ngạc của Sven-Goran Eriksson. Nhiều món đồ khác sẽ được công bố trước khi bắt đầu đấu thầu”.

Ngoài áo khoác và bảng kỷ niệm, bộ sưu tập này còn bao gồm nhiều huy chương và giải thưởng từ sự nghiệp lẫy lừng của Eriksson, trong đó có huy chương vô địch Serie A với Lazio và danh hiệu Huấn luyện viên hay nhất năm mà ông giành được vào năm 2001.

Mặc dù có sự nghiệp thành công và kiếm được hàng triệu bảng từ các đội bóng nổi tiếng như đội tuyển Anh và Manchester City, Eriksson vẫn phải đối mặt với khoản nợ lớn với Cơ quan Thuế và Hải quan khi ông qua đời do bệnh ung thư tuyến tụy ở tuổi 76. Theo thông tin từ Cơ quan Thuế Thụy Điển, ông nợ tổng cộng 118 triệu krona Thụy Điển (khoảng 8,7 triệu bảng), trong đó gần 100 triệu krona (7,4 triệu bảng) là nợ với Cơ quan Thuế và Hải quan.

Mặc dù sở hữu một cuộc sống xa hoa với căn biệt thự bên hồ trị giá 1,8 triệu bảng Anh, tài sản của Sven-Goran Eriksson lại không đủ để trang trải khoản nợ khổng lồ lên đến 51 triệu krona (tương đương 3,7 triệu bảng). Năm 2013, nhà cầm quân người Thụy Điển bày tỏ sự ân hận sâu sắc khi giao phó toàn quyền quản lý tài chính cho cố vấn Samir Khan. Quyết định này dẫn đến một vụ kiện tụng kéo dài và gây ra nhiều tổn thất cho ông.

Cuối cùng, vụ kiện kết thúc với việc Khan tuyên bố phá sản, trong khi Eriksson đành chấp nhận lời xin lỗi của người từng là cộng sự thân tín sau khi Khan thừa nhận vi phạm lệnh tòa.

Luật sư của Eriksson, Anders Runebjer, cho biết gia đình ông quyết định đấu giá các kỷ vật không phải là điều bất ngờ: “Sven từng nói rằng ‘Tôi sẽ không để lại bất kỳ khoản tiền nào sau khi tôi mất’. Điều này đã trở thành sự thật, và khoản nợ với cơ quan thuế Anh là nguyên nhân chính”.

