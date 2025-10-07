Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chi tiết tố cáo bóng đá Malaysia gian lận

  • Thứ ba, 7/10/2025 14:23 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cho rằng vụ bê bối nhập tịch bắt nguồn từ lỗi kỹ thuật, không phải hành vi gian lận có chủ đích như kết luận của FIFA.

Malaysia dựa vào "lỗi kỹ thuật" để kháng cáo lên FIFA.

Theo FAM, một nhân viên vô tình tải lên các giấy tờ do người đại diện cầu thủ cung cấp, thay vì các bản khai sinh chính thức do Cục Đăng ký Quốc gia (NRD) phát hành.

FAM khẳng định toàn bộ 7 cầu thủ nhập tịch đều là công dân hợp pháp của Malaysia, và việc FIFA cáo buộc họ "sử dụng hoặc cố tình dùng tài liệu giả mạo" là "vô căn cứ và thiếu bằng chứng cụ thể". Trong thông báo gửi ngày 7/10, FAM tuyên bố bản mô tả trong phán quyết của FIFA không chính xác.

Tuy nhiên, các dữ liệu từ FIFA cho thấy một bức tranh khác. Hồ sơ của 7 cầu thủ được FAM nộp vào những thời điểm khác nhau, trải dài từ ngày 19/3 đến 6/6/2025. Trong đó, trường hợp sớm nhất là Hector Hevel, còn những người khác được bổ sung hồ sơ cách nhau nhiều tuần, thậm chí vài tháng.

Dư luận lập tức đặt câu hỏi nếu chỉ là "lỗi hành chính", làm sao cùng một sai sót lại tái diễn đến 7 lần, với 7 cầu thủ khác nhau trong nhiều thời điểm khác nhau? Tờ Asean Football nghi vấn đây là hành vi gian lận mang tính hệ thống.

Chi tiết ấy giờ trở thành tâm điểm của cuộc đối chất giữa FIFA và FAM. Ở đó, "sai sót hành chính" có thể là cái cớ, hoặc là bằng chứng cuối cùng cho thấy bóng đá Malaysia đang mất dần kiểm soát trong vấn đề nhập tịch.

Phát hiện hồ sơ gốc 'châu Âu 100%' của cầu thủ nhập tịch Malaysia

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) khẳng định các bản khai sinh gốc của ông bà cầu thủ nhập tịch không thể truy tìm, nhưng cộng đồng mạng dễ dàng chứng minh điều ngược lại.

3 giờ trước

AFC sắp xử thua Malaysia

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xác định có thể xử thua Malaysia trong vụ bê bối nhập tịch rúng động bóng đá khu vực.

4 giờ trước

Toàn cảnh vụ FIFA 'hạ knock-out' Malaysia - FAM cầu xin giảm án

Cuộc tranh luận giữa Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đang trở thành tâm điểm lớn nhất của bóng đá Đông Nam Á.

5 giờ trước

Cuốn tự truyện “Carlo Ancelotti: Quiet Leadership” xuất bản năm 2016 của Carlo Ancelotti kể về bí quyết làm nên sự nghiệp đứng vững trên đỉnh cao suốt hơn 20 năm của nhà cầm quân người Italy.

Minh Nghi

Malaysia kháng cáo Malaysia lỗi hành chính FIFA

