Chi tiết tố cáo bóng đá Malaysia gian lận

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cho rằng vụ bê bối nhập tịch bắt nguồn từ lỗi kỹ thuật, không phải hành vi gian lận có chủ đích như kết luận của FIFA.

Malaysia dựa vào "lỗi kỹ thuật" để kháng cáo lên FIFA.

Theo FAM, một nhân viên vô tình tải lên các giấy tờ do người đại diện cầu thủ cung cấp, thay vì các bản khai sinh chính thức do Cục Đăng ký Quốc gia (NRD) phát hành.

FAM khẳng định toàn bộ 7 cầu thủ nhập tịch đều là công dân hợp pháp của Malaysia, và việc FIFA cáo buộc họ "sử dụng hoặc cố tình dùng tài liệu giả mạo" là "vô căn cứ và thiếu bằng chứng cụ thể". Trong thông báo gửi ngày 7/10, FAM tuyên bố bản mô tả trong phán quyết của FIFA không chính xác.

Tuy nhiên, các dữ liệu từ FIFA cho thấy một bức tranh khác. Hồ sơ của 7 cầu thủ được FAM nộp vào những thời điểm khác nhau, trải dài từ ngày 19/3 đến 6/6/2025. Trong đó, trường hợp sớm nhất là Hector Hevel, còn những người khác được bổ sung hồ sơ cách nhau nhiều tuần, thậm chí vài tháng.

Dư luận lập tức đặt câu hỏi nếu chỉ là "lỗi hành chính", làm sao cùng một sai sót lại tái diễn đến 7 lần, với 7 cầu thủ khác nhau trong nhiều thời điểm khác nhau? Tờ Asean Football nghi vấn đây là hành vi gian lận mang tính hệ thống.

Chi tiết ấy giờ trở thành tâm điểm của cuộc đối chất giữa FIFA và FAM. Ở đó, "sai sót hành chính" có thể là cái cớ, hoặc là bằng chứng cuối cùng cho thấy bóng đá Malaysia đang mất dần kiểm soát trong vấn đề nhập tịch.