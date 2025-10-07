Phát hiện hồ sơ gốc 'châu Âu 100%' của cầu thủ nhập tịch Malaysia

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) khẳng định các bản khai sinh gốc của ông bà cầu thủ nhập tịch không thể truy tìm, nhưng cộng đồng mạng dễ dàng chứng minh điều ngược lại.

Hồ sơ gốc của cầu thủ Hector Hevel do cộng đồng mạng tìm được.

Trong khi Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) khẳng định không thể truy ra các bản khai sinh gốc của ông bà 7 cầu thủ nhập tịch, cộng đồng mạng dễ dàng tìm thấy những tài liệu ấy chỉ sau vài thao thác tìm kiếm đơn giản. Chi tiết này tiếp tục làm bùng lên tranh cãi quanh vụ bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia.

Trên mạng xã hội X, tài khoản có tên Mas Yuli (@yulianto_Ren) đăng tải hình ảnh chụp từ hồ sơ dân sự Hà Lan liên quan đến gia đình cầu thủ Hector Hevel - một trong những trường hợp bị FIFA xác định sử dụng giấy tờ giả mạo. Bài đăng viết: "Ai cũng có thể tìm được gốc gác nhà Hevel. Nhìn đi, chỉ cần tra tên là ra ngay".

Katharina Alosery (sinh năm 1908 tại Oberhausen, Đức), Hendrik Jan Hevel (sinh năm 1933 tại The Hague, Hà Lan) và George Johan Hevel (sinh năm 1939, cũng tại The Hague) là bản ghi chính thức về gốc gác của gia đình nhà Hevel.

Đây đều là những cái tên trùng khớp với hồ sơ mà FAM đã nộp cho FIFA, nhưng điểm khác nằm ở chi tiết "nơi sinh ra". Tất cả được ghi rõ là sinh tại châu Âu, không phải Malaysia như trong các tài liệu mà FAM từng trình lên.

Hector Hevel được cho là không có mối liên hệ nào với Malaysia.

Theo kết luận của FIFA, FAM nộp các bản sao khai sinh do Chính phủ Malaysia tái cấp, trong khi Cục Đăng ký Quốc gia (NRD) thừa nhận chưa từng nhận được bản gốc. Thế nhưng, việc cộng đồng mạng dễ dàng tìm ra hồ sơ gốc đặt dấu hỏi lớn về tính trung thực và năng lực xác minh của FAM.

Bài đăng của Mas Yuli nhanh chóng lan truyền, thu hút hơn 130.000 lượt xem chỉ trong vài giờ. Với những phát hiện này, bóng đá Malaysia ngày càng lún sâu vào khủng hoảng niềm tin, khi chính người hâm mộ chứng minh điều mà Liên đoàn nước này khẳng định là không thể.

Hôm 27/9, FIFA phạt FAM và treo giò 12 tháng đối với 7 cầu thủ nhập tịch sau khi phát hiện sai phạm trong hồ sơ đăng ký. 7 cầu thủ bị cáo buộc gian lận hồ sơ đều góp mặt trong chiến thắng 4-0 trước Việt Nam vào ngày 10/6/2025.

Sau trận đấu, FIFA nhận được đơn khiếu nại, từ đó mở điều tra và cuối cùng đưa ra kết luận khiến bóng đá Malaysia rơi vào khủng hoảng. Hiện tại, Việt Nam và Malaysia đều cạnh tranh khốc liệt cho tấm vé dự Asian Cup 2027. Malaysia đứng đầu bảng F với 6 điểm sau 2 lượt trận. "Những chiến binh sao vàng" xếp sau với 3 điểm ít hơn.