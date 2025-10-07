Toàn cảnh vụ FIFA 'hạ knock-out' Malaysia - FAM cầu xin giảm án

Cuộc tranh luận giữa Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đang trở thành tâm điểm lớn nhất của bóng đá Đông Nam Á.

FIFA tung ra loạt bằng chứng đẩy FAM vào chân tường vụ bê bối nhập tịch.

Từ một vụ việc hành chính, câu chuyện bê bối nhập tịch leo thang thành cuộc đối chất pháp lý căng thẳng. Cả FAM và FIFA liên tục phản bác quan điểm của nhau về vụ 7 cầu thủ nhập tịch bị cáo buộc sử dụng giấy tờ giả.

FAM khẳng định FIFA từng phê duyệt tư cách thi đấu của 7 cầu thủ. Vì thế, trách nhiệm thuộc về FIFA, tổ chức cho phép họ khoác áo đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, FIFA lập tức bác bỏ, nhấn mạnh rằng họ chưa bao giờ "phê duyệt chính thức", mà chỉ ghi nhận các cầu thủ "có vẻ đủ điều kiện" dựa trên giấy tờ do FAM cung cấp.

Theo FIFA, điều đó đồng nghĩa FAM phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của hồ sơ. Cơ quan này chỉ mở cuộc điều tra sau khi nhận được đơn khiếu nại chính thức về tính hợp pháp của các tài liệu nói trên.

FAM lý giải các bản khai sinh gốc của ông bà cầu thủ không thể truy tìm, nên Cục Đăng ký Quốc gia Malaysia (NRD) cấp lại bản sao theo quy trình hiến định. Nhưng FIFA phản bác mạnh mẽ. Họ tự thu thập được bản khai sinh gốc tại Argentina, Brazil và Tây Ban Nha mà "không gặp khó khăn gì". Và quan trọng trong tất cả trường hợp, nơi sinh đều không phải ở Malaysia, trái ngược hoàn toàn với hồ sơ FAM nộp.

Thậm chí, tài liệu do chính NRD cung cấp cho FAM cũng thừa nhận rằng Malaysia chưa bao giờ nắm giữ bản gốc, mà chỉ dựa trên "nguồn thông tin thứ cấp" từ nước ngoài. Đây được xem là đòn giáng mạnh nhất vào lập luận của FAM.

7 cầu thủ bị FIFA phát hiện gian lận hồ sơ nhập tịch.

FAM tiếp tục bảo vệ quan điểm rằng nếu có sai sót, đó chỉ là lỗi hành chính, không mang yếu tố gian dối, và không đem lại bất kỳ lợi thế thể thao nào. Tất cả, theo họ, đều diễn ra trong thiện chí.

Nhưng FIFA không chấp nhận. Trong phán quyết chính thức, cơ quan này gọi đây là "hành vi làm giả nghiêm trọng", chứ không phải "lỗi kỹ thuật", nhấn mạnh rằng tính trung thực của hồ sơ cầu thủ là nền tảng của bóng đá chuyên nghiệp.

FAM đề nghị FIFA xem xét giảm nhẹ hình phạt, mong chỉ dừng lại ở mức phạt tiền. Song FIFA viện dẫn Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA 2025, khẳng định họ có toàn quyền áp dụng mọi biện pháp kỷ luật, từ phạt tiền, trừ điểm, cấm thi đấu, đến đình chỉ tư cách thành viên.

Vụ việc vẫn đang được xem xét trong giai đoạn kháng cáo, nhưng hậu quả đã hiện rõ. FAM mất uy tín, cầu thủ bị cấm thi đấu, và bóng đá Malaysia đối mặt với cơn khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ.

Trong khi đó, FIFA coi đây là bài học về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, không chỉ cho Malaysia, mà cho cả khu vực đang ngày càng ưa chuộng chiến lược nhập tịch như con đường tắt đến vinh quang.