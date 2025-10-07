Chi tiết làm rúng động bóng đá Malaysia

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cục Đăng ký Quốc gia Malaysia (NRD) chưa từng nhận được bản khai sinh gốc của các cầu thủ nhập tịch mà Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) dùng để đăng ký thi đấu quốc tế.

Trong báo cáo do Phó Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật FIFA Jorge Palacio ký, tổ chức này khẳng định phát hiện "những mâu thuẫn nghiêm trọng" giữa bản khai sinh gốc mà FIFA thu được và các bản sao do Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nộp lên để chứng minh nguồn gốc cầu thủ. "Các giấy khai sinh gốc cho thấy thông tin hoàn toàn trái ngược với tài liệu FAM cung cấp", FIFA nêu rõ.

Theo kết quả điều tra do FIFA công bố sáng 7/10, Cục Đăng ký Quốc gia Malaysia (NRD) công khai xác nhận "chưa từng nhận được bản khai sinh gốc" từ FAM để xác minh nguồn gốc cầu thủ. Thay vào đó, NRD chỉ cấp bản sao dựa trên "thông tin thứ cấp và giấy tờ nước ngoài từ Argentina, Brazil và Tây Ban Nha".

Đáng chú ý nhất là trường hợp của tiền vệ Hector Hevel. FAM báo cáo anh có ông nội sinh tại Melaka, nhưng tài liệu gốc FIFA thu thập chỉ ra nơi sinh thực tế là The Hague (Hà Lan). Tương tự, hồ sơ của Jon Irazabal ghi ông nội người Kuching (Sarawak), trong khi giấy khai sinh gốc cho thấy ở Villa de Guernica (Tây Ban Nha).

Phát hiện này khiến FIFA đặt dấu hỏi nghiêm trọng về quy trình xác minh của FAM, đồng thời có thể khiến kết quả của Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 bị hủy bỏ, theo tiết lộ của Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor Paul.

The Star khẳng định bóng đá Malaysia rúng động trước báo cáo của FIFA, qua đó bi quan về khả năng kháng cáo thành công. Vụ bê bối đe dọa danh dự của bóng đá Malaysia, đồng thời phơi bày những lỗ hổng đáng báo động trong quản lý và giám sát tư cách cầu thủ quốc gia.

Bóng đá Malaysia đã sai

FIFA phơi bày vụ giả mạo nhập tịch chấn động, và giờ đến lượt AFC có thể ra tay. Đây không còn là lỗi kỹ thuật - mà là sự phản bội đối với tinh thần bóng đá.

Bóng đá Malaysia sắp phản đòn

Theo Asean Football, Liên đoàn Bóng đá Malaysia chuẩn bị phản công sau án phạt từ FIFA về vụ bê bối 7 cầu thủ nhập tịch.

Malaysia bị lột trần trước thế giới bóng đá

Bê bối giả mạo giấy tờ của các cầu thủ nhập tịch đang làm rúng động bóng đá Malaysia.

