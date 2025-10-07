Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

FIFA đã nói, giờ là lúc FAM phải lên tiếng

  • Thứ ba, 7/10/2025 09:30 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Malaysia, bà Hannah Yeoh, chính thức lên tiếng sau khi FIFA công bố toàn bộ lý do và án phạt dành cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) liên quan đến vụ bảy cầu thủ nhập tịch.

LĐBĐ Malaysia đang trong tâm bão chỉ trích.

Trong bài đăng trên mạng xã hội sáng 7/10, bà Yeoh cho biết đã đọc toàn bộ bản án của FIFA, đồng thời yêu cầu FAM khẩn trương hoàn tất quy trình kháng cáo nếu có ý định tiếp tục bảo vệ quan điểm của mình. “FAM cần tuyên bố rõ ràng về việc có kháng cáo hay không, và nộp hồ sơ đầy đủ đúng thời hạn”, bà nhấn mạnh.

Quan điểm của nữ Bộ trưởng cho thấy sự không hài lòng với thái độ im lặng của FAM suốt những ngày qua. “FAM không thể tiếp tục giữ im lặng. Họ phải trả lời minh bạch, thẳng thắn về mọi tiết lộ mà FIFA đã công bố”, bà Yeoh viết, khẳng định trách nhiệm giải trình của tổ chức đứng đầu bóng đá nước nhà là điều không thể né tránh.

Bà cũng chia sẻ sự đồng cảm với tâm trạng của người hâm mộ. “Các cổ động viên bóng đá Malaysia đang tổn thương, tức giận và thất vọng. Họ có quyền được biết sự thật và nhận được câu trả lời từ FAM”.

Tuy nhiên, giữa làn sóng phẫn nộ và khủng hoảng niềm tin, Hannah Yeoh vẫn gửi đi một thông điệp đoàn kết: “Chúng ta không được quên đội tuyển Harimau Malaya, những người sẽ đối đầu với Lào vào cuối tuần này. Với các cầu thủ Malaysia, chúng tôi luôn ở bên các bạn”.

Phát biểu của bà Hannah Yeoh được xem là tuyên bố mạnh mẽ đầu tiên từ phía chính phủ kể từ khi FIFA ra án phạt đình chỉ FAM và bảy cầu thủ nhập tịch vì vi phạm điều 22 Bộ luật Kỷ luật FIFA 2025 (liên quan đến việc giả mạo giấy tờ xác nhận nguồn gốc). Nó cũng mở ra áp lực lớn buộc FAM phải lên tiếng và công khai kế hoạch phản ứng trong những ngày tới.

Giữa lúc uy tín bóng đá Malaysia bị tổn hại nặng nề, lời kêu gọi “không được im lặng” của Hannah Yeoh không chỉ là một lời nhắc nhở - mà là mệnh lệnh về trách nhiệm và danh dự.

Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

Hà Trang

Malaysia FIFA Hannah Yeoh FAM Kháng cáo Tuổi 28 FIFA

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

    Facebook

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý