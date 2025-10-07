FIFA đã nói, giờ là lúc FAM phải lên tiếng

Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Malaysia, bà Hannah Yeoh, chính thức lên tiếng sau khi FIFA công bố toàn bộ lý do và án phạt dành cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) liên quan đến vụ bảy cầu thủ nhập tịch.

LĐBĐ Malaysia đang trong tâm bão chỉ trích.

Trong bài đăng trên mạng xã hội sáng 7/10, bà Yeoh cho biết đã đọc toàn bộ bản án của FIFA, đồng thời yêu cầu FAM khẩn trương hoàn tất quy trình kháng cáo nếu có ý định tiếp tục bảo vệ quan điểm của mình. “FAM cần tuyên bố rõ ràng về việc có kháng cáo hay không, và nộp hồ sơ đầy đủ đúng thời hạn”, bà nhấn mạnh.

Quan điểm của nữ Bộ trưởng cho thấy sự không hài lòng với thái độ im lặng của FAM suốt những ngày qua. “FAM không thể tiếp tục giữ im lặng. Họ phải trả lời minh bạch, thẳng thắn về mọi tiết lộ mà FIFA đã công bố”, bà Yeoh viết, khẳng định trách nhiệm giải trình của tổ chức đứng đầu bóng đá nước nhà là điều không thể né tránh.

Bà cũng chia sẻ sự đồng cảm với tâm trạng của người hâm mộ. “Các cổ động viên bóng đá Malaysia đang tổn thương, tức giận và thất vọng. Họ có quyền được biết sự thật và nhận được câu trả lời từ FAM”.

Tuy nhiên, giữa làn sóng phẫn nộ và khủng hoảng niềm tin, Hannah Yeoh vẫn gửi đi một thông điệp đoàn kết: “Chúng ta không được quên đội tuyển Harimau Malaya, những người sẽ đối đầu với Lào vào cuối tuần này. Với các cầu thủ Malaysia, chúng tôi luôn ở bên các bạn”.

Phát biểu của bà Hannah Yeoh được xem là tuyên bố mạnh mẽ đầu tiên từ phía chính phủ kể từ khi FIFA ra án phạt đình chỉ FAM và bảy cầu thủ nhập tịch vì vi phạm điều 22 Bộ luật Kỷ luật FIFA 2025 (liên quan đến việc giả mạo giấy tờ xác nhận nguồn gốc). Nó cũng mở ra áp lực lớn buộc FAM phải lên tiếng và công khai kế hoạch phản ứng trong những ngày tới.

Giữa lúc uy tín bóng đá Malaysia bị tổn hại nặng nề, lời kêu gọi “không được im lặng” của Hannah Yeoh không chỉ là một lời nhắc nhở - mà là mệnh lệnh về trách nhiệm và danh dự.