Phản ứng của cầu thủ nhập tịch Malaysia sau án phạt nặng

Gabriel Palmero, một trong bảy cầu thủ vướng bê bối nhập tịch của Malaysia, quyết tâm chiến đấu đến cùng giữa lệnh cấm thi đấu từ FIFA.

Palmero bị cấm thi đấu 1 năm.

Cầu thủ 23 tuổi này thuộc biên chế CLB Unionistas de Salamanca (hạng Ba Tây Ban Nha) và đã bị đình chỉ mọi hoạt động bóng đá chuyên nghiệp sau án phạt của FIFA. Quyết định này đồng thời khiến Palmero bị CLB chủ quản tạm ngừng hợp đồng cho đến khi vụ việc được làm sáng tỏ.

Dù đối mặt với tương lai bất định, Palmero vẫn giữ tinh thần lạc quan. Trên trang cá nhân, anh đăng tải dòng trạng thái ngắn gọn: “Lucharla hasta el final” (tạm dịch: Chiến đấu đến cùng). Đây được xem là lời khẳng định mạnh mẽ của hậu vệ trái trẻ tuổi, người từng được đánh giá là một trong những tài năng hứa hẹn của bóng đá Malaysia.

Rạng sáng 7/10, FIFA công bố bằng chứng cáo buộc Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nộp hồ sơ giả mạo trong quá trình đăng ký cầu thủ cho trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup 2027 gặp Việt Nam hôm 10/6. Bên cạnh Palmero, sáu cái tên khác cũng bị nêu đích danh gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Ngoài án cấm thi đấu 12 tháng, Ủy ban Kỷ luật FIFA buộc các cầu thủ liên quan phải nộp phạt hơn 2.500 USD /người. Vụ việc đang làm dấy lên làn sóng tranh cãi lớn trong giới bóng đá Nam Mỹ và châu Á, đặc biệt khi liên quan đến hành vi giả mạo giấy tờ ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Highlights Malaysia 0-0 Singapore Tối 20/12, Malaysia bị Singapore cầm hòa 0-0 trên sân nhà, qua đó chính thức bị loại khỏi ASEAN Cup 2024.