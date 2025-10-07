Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
AFC sắp xử thua Malaysia

  • Thứ ba, 7/10/2025 11:04 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xác định có thể xử thua Malaysia trong vụ bê bối nhập tịch rúng động bóng đá khu vực.

AFC xác nhận sẽ xử thua Malaysia do sử dụng cầu thủ không đủ tư cách thi đấu.

AFC được cho là sẽ áp dụng án phạt đối với tuyển quốc gia Malaysia và CLB Johor Darul Ta’zim (JDT) - đội bóng thuộc quyền sở hữu của Hoàng tử bang Johor. Đây được xem là hệ quả trực tiếp của vụ bê bối nhập tịch khiến bóng đá Malaysia chao đảo suốt thời gian qua.

Theo quy định, trong các trường hợp đội bóng sử dụng cầu thủ không đủ tư cách thi đấu (ineligible player), kết quả trận đấu sẽ bị hủy và tính thắng cho đối thủ, đồng nghĩa tuyển Malaysia và JDT có thể mất điểm trên bảng xếp hạng.

Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor John, xác nhận với truyền thông Indonesia rằng hình thức kỷ luật trên phù hợp với quy định hiện hành của AFC. "Các quy định tồn tại từ lâu và được áp dụng nhất quán. Bất kỳ đội nào sử dụng cầu thủ không hợp lệ đều phải chịu hậu quả tương ứng", ông Windsor nói.

Vụ việc bắt nguồn từ kết luận điều tra của FIFA, khẳng định Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nộp giấy tờ nhập tịch giả mạo cho 7 cầu thủ gốc, nhằm hợp thức hóa tư cách thi đấu ở vòng loại Asian Cup 2027. Cả 7 cầu thủ bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng.

Đáng chú ý, 3 trong số 7 cầu thủ trên đang khoác áo CLB Johor Darul Ta’zim, và đã ra sân tại đấu trường AFC Champions League Elite, khiến JDT cũng bị cuốn vào cuộc khủng hoảng.

Dù hình thức trừ điểm/xử thua được xem là mức phạt "nhẹ" so với các khả năng nghiêm trọng hơn như cấm thi đấu quốc tế hoặc loại khỏi giải đấu, đây vẫn là đòn giáng mạnh vào uy tín bóng đá Malaysia.

Nếu quyết định được chính thức ban hành, Malaysia có thể mất cơ hội dự Asian Cup 2027, còn JDT đối mặt nguy cơ bị loại sớm khỏi đấu trường châu lục.

