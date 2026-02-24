'Cháy' vé máy bay vào TP.HCM nhiều ngày, giá cao ngất ngưởng

Chặng bay nội địa Hà Nội - TP.HCM, ngày 24-25/2, vé máy bay hạng phổ thông tiếp tục khan hiếm, các hãng đều chỉ còn vé hạng thương gia lên tới 10 triệu đồng.

Ngày 22/2 (mùng 6 Tết), Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đón lượng khách kỷ lục với hơn 1.060 chuyến bay, gần 178.000 lượt khách. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ngày 23/2, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) cho biết đã có 1.038 chuyến bay đi - đến sân bay, phục vụ 171.022 lượt khách, giảm nhẹ so với con số kỷ lục gần 178.000 lượt khách trong ngày 22/2 liền trước. Tuy nhiên, đây vẫn là ngày thứ 4 liên tiếp sân bay Tân Sơn Nhất khai thác trên 1.000 chuyến bay/ngày.

Người dân trở lại TP.HCM sau Tết

Dữ liệu trong ngày 23/2 cũng cho thấy lượng khách đến TP.HCM tiếp tục áp đảo chiều đi. Cụ thể, trong ngày có tới 104.149 lượt khách hạ cánh đến TP.HCM trên 521 chuyến bay, trong khi chiều rời TP.HCM chỉ ghi nhận 66.873 lượt khách trên 517 chuyến bay.

Riêng nhà ga quốc nội Tân Sơn Nhất đón hơn 73.000 lượt khách từ các địa phương trở lại thành phố sau kỳ nghỉ. Tại ga quốc tế, nhà ga T2 cũng ghi nhận khoảng 61.000 lượt khách, trong đó khoảng 31.000 lượt khách nhập cảnh và 30.000 lượt khách xuất cảnh.

Theo dự báo của Trung tâm Điều hành tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong hôm nay (24/2), hành khách qua sân bay sẽ giảm nhẹ, còn khoảng trên 169.000 lượt khách, với 1.058 chuyến bay.

Số liệu thống kê tiếp tục cho thấy sự chênh lệch giữa hai chiều đi - đến sân bay Tân Sơn Nhất, khi nhiều người dân từ các địa phương đổ về TP.HCM. Theo đó, dự kiến có trên 103.000 lượt khách đến TP.HCM trên 530 chuyến bay, trong khi chiều đi là gần 65.900 lượt khách trên 528 chuyến. Riêng ga quốc nội tiếp tục ghi nhận gần 73.300 lượt khách trở lại thành phố sau Tết.

Nhà ga T2 cũng ghi nhận hơn 58.000 lượt khách, trong đó khoảng 30.000 lượt khách nhập cảnh và 28.000 lượt khách xuất cảnh.

"Cháy" vé hạng phổ thông đến TP.HCM

Đáng chú ý, trong bối cảnh người dân các địa phương tiếp tục trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết kéo dài, vé máy bay từ các địa phương phía Bắc vào TP.HCM tiếp tục khan hiếm, giá neo ở mức cao.

Ngày 24/2, chặng Hà Nội - TP.HCM, các hãng đều đã hết vé hạng phổ thông, chỉ còn vé hạng thương gia với mức giá hơn 9 triệu đồng (đã bao gồm thuế, phí). Đến ngày 25/2, Vietnam Airlines còn vé hạng phổ thông nhưng mức giá tăng lên tới 5,4 triệu đồng đã bao gồm 10 kg hành lý xách tay và 1 kiện 23 kg hành lý ký gửi và suất ăn.

Chặng Hà Nội - TP.HCM ngày 24/2 hiện không còn hạng vé phổ thông.

Trong khi đó, các hãng hàng không khác như Bamboo Airways, Vietjet Air, Sun Phu Quoc Airways không còn hạng vé phổ thông, chỉ còn vé hạng thương gia với mức giá dao động 7-10 triệu đồng.

Nếu hành khách lùi lại đi từ ngày 28/2, giá vé chặng Hà Nội - TP.HCM sẽ giảm hơn 50%. Dù vậy, so với vé đi ngày thường, mức giá kể trên vẫn cao hơn 500.000-700.000 đồng/vé.

Việc lượng khách đi - đến sân bay Tân Sơn Nhất lập kỷ lục trong dịp Tết Nguyên đán 2026 cho thấy nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tại khu vực phía Nam vẫn đang tăng trưởng mạnh. Đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết dù lượng khách đông, các hoạt động tại sân bay vẫn ổn định. Các phương án điều hành, phối hợp đã được các đơn vị thống nhất từ trước để triển khai.

Bên cạnh đó, sân bay đã ứng dụng công nghệ định danh, nhận diện sinh trắc học nhằm rút ngắn thời gian làm thủ tục. Các lực lượng an ninh, điều hành tăng cường nhân sự, linh hoạt điều phối quầy check-in và băng chuyền hành lý, bảo đảm hoạt động thông suốt trong bối cảnh lượng khách tăng đột biến.