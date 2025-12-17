'Cháy hàng' roi mây gia pháp trên chợ mạng, một shop bán 50.000 cây

Với lời quảng cáo thu hút cùng giá rẻ, sản phẩm cây mây, roi mây nhiều shop online đã thành công thu hút hơn 50.000 lượt bán trong năm qua trên các sàn thương mại điện tử lớn.

Trong một năm qua, nhiều gian hàng trên Shopee, TikTok Shop ghi nhận lượt mua khủng đối với sản phẩm cây mây, roi mây tự nhiên dài 70-80 cm.

Với lời giới thiệu bắt tai như "dẻo dai không gãy", "dẻo chắc siêu bền", "tự nhiên không hóa chất" các sản phẩm này được mô tả dùng để "trang trí bàn học", "thi hành gia pháp", "cứu cánh cho các bậc phụ huynh"... các sản phẩm này đã thành công thu hút hàng chục nghìn lượt mua từ người tiêu dùng.

Theo khảo sát, kể từ khi mở bán sản phẩm roi mây vào tháng 11/2024, một gian hàng tại TP Huế đã giao thành công hơn 50.000 cây roi mây và nhận gần 500 đánh giá 5 sao chỉ với vài dòng giới thiệu đơn giản. "Mây rất dẻo dai và chắc chắn, có thể sử dụng trong mọi hoàn cảnh và kéo dài đến 10 năm. Trong quá trình vận chuyển, nếu cây mây bị cong, chỉ cần hơ nhẹ vào lửa là có thể chỉnh lại thẳng", shop mô tả.

Các sản phẩm cây mây, roi mây trên sàn thương mại điện tử đều thu hút lượt mua "khủng".

Một cửa hàng khác tại Hà Nội cũng ghi nhận lượt bán khủng hơn 50.000 cây, thậm chí các combo 3 cây và 5 cây đã không còn hàng để bán.

Giá của những chiếc roi mây này khá phải chăng, khách hàng có thể chọn mua lẻ hoặc combo 2-3 cây loại dài 70-80 cm, combo 4-5 cây... với giá chỉ 6.000-8.000 đồng/cây.

Dưới phần đánh giá, đa phần người mua đều cho biết sản phẩm mềm dẻo, cầm chắc tay, thậm chí nhiều người hài hước nhận xét đây có thể trở thành "công cụ" dạy trẻ hiệu quả.

"Mình mua có một cây mây trị giá 10.000 đồng mà shop bao bọc cẩn thận. Từ ngày có roi mây, mình đỡ phải nói nhiều. Con tự giác học hành, gia đình êm ấm", một khách hàng để lại bình luận.

Thực tế, sản phẩm roi mây đã bắt đầu bùng nổ trên mạng xã hội và các kênh bán online từ tháng 5, khi nhiều "mầm non" bắt đầu bước vào kỳ nghỉ hè.

Trên các diễn đàn, chủ đề roi mây gia pháp thu hút hàng nghìn lượt tương tác cùng nhiều bình luận hài hước. Cư dân mạng cho biết dù trong thời đại công nghệ, các "công cụ dạy trẻ" truyền thống vẫn có hiệu quả và thậm chí được bày bán rộng rãi trên mạng.

Ngoài roi mây, thời gian qua, nhiều sản phẩm độc lạ cũng đã xuất hiện trên các sàn thương mại điện tử và thu hút lượng mua khủng.

Trên nền tảng TikTok Shop, một cửa hàng đã đăng bán các loại máy xúc, xe nâng với giá hàng trăm triệu đồng gây sốt cộng đồng mạng, đặc biệt tiệm sẵn sàng hỗ trợ tiền vận chuyển cho khách hàng mua sản phẩm.

Thậm chí, một gian hàng có địa chỉ tại Bắc Ninh cũng thu hút sự chú ý khi bán cả máy bay trực thăng với giá hơn một tỷ đồng và chỉ có duy nhất 2 sản phẩm trong giỏ hàng.