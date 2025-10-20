Quà 20/10 độc lạ: Massage cổ vai gáy, giúp việc, trông trẻ tại nhà

Thay vì hoa và quà thông thường, các doanh nghiệp đang chi tiền để mang lại "phúc lợi cảm xúc" thiết thực hơn cho nhân viên nữ.

Massage cổ vai gáy là món quà thiết thực cho nhân viên văn phòng phải ngồi nhiều, ít vận động. Ảnh: NVCC.

Nhân dịp 20/10, thay vì được nhận hoa, quà như các năm, Hà Giang (31 tuổi) bất ngờ vì món quà là một suất massage cổ vai gáy 15 phút ngay tại văn phòng và sau đó là tiệc trà nhẹ nhàng. "Chỉ 15 phút được thư giãn mà tôi thấy phấn chấn, vui vẻ hơn hẳn", chị Giang chia sẻ.

Chị An Chi (28 tuổi) thì có một cuối tuần "nhàn tênh" nhờ món quà từ nơi làm việc là một tập đoàn đa quốc gia. Cụ thể, công ty chị đã tặng nhân viên voucher để đặt dịch vụ giúp việc, trông trẻ hoặc làm nail tại nhà. 4 tiếng có người dọn dẹp nhà cửa và trông con giúp nữ nhân viên văn phòng có thể đi tập pilates và uống cà phê cùng bạn bè.

"Đây là dịp 20/10 đặc biệt nhất mà tôi từng trải qua khi món quà rất thực tế và giải quyết được đúng vấn đề mà nhân viên nữ đã có gia đình như tôi đang gặp phải", chị Chi nói thêm.

Anh Bảo Trung, chuyên gia với kinh nghiệm 15 năm trong lĩnh vực nhân sự cho biết trước đây, phúc lợi thường gắn với lương, thưởng hay các loại bảo hiểm y tế.

Nhưng vài năm trở lại đây, đặc biệt sau đại dịch, khái niệm “phúc lợi cảm xúc” (emotional benefits) bắt đầu được nhiều doanh nghiệp quốc tế và Việt Nam chú trọng hướng đến trải nghiệm tinh thần, sự cân bằng và hạnh phúc của nhân viên.

Ở một số doanh nghiệp, nhân viên được tặng các gói massage tại văn phòng, dịch vụ giúp việc định kỳ, trông trẻ theo giờ, thậm chí chăm sóc thú cưng khi họ phải đi công tác.

Những hình thức này tuy nhỏ nhưng chạm vào nhu cầu thiết thực của người lao động hiện đại đó là giảm bớt gánh nặng ngoài công việc để có thời gian hồi phục và tái tạo năng lượng.

"Phúc lợi cảm xúc, thứ từng bị xem là phụ, đang dần trở thành điều kiện cần để giữ chân người tài trong kỷ nguyên mà sức khỏe tinh thần được coi trọng hơn bao giờ hết", anh Bảo Trung nhấn mạnh.

Cũng trong dịp này, bTaskee - ứng dụng công nghệ về dịch vụ gia đình đã triển khai hoạt động Care at Work tại nhiều doanh nghiệp lớn như Viettel, Con Cưng, FPT, Phong Vũ, Đất Xanh, KFC, Galaxy, CGV, CMC Global, Phú Mỹ Hưng ...

Theo ứng dụng, đây là dịch vụ mới nhất của doanh nghiệp chuyên phục vụ dân văn phòng phải thường xuyên ngồi lâu trước màn hình máy tính, dễ gặp các vấn đề về mỏi cổ, căng vai, đau lưng do tư thế làm việc cố định.

Một buổi massage thường kéo dài 15-30 phút, do các kỹ thuật viên chuyên nghiệp mang theo đầy đủ dụng cụ chuyên dụng và thực hiện liệu trình kết hợp hướng dẫn nhân viên vài động tác kéo giãn để tự chăm sóc sau giờ làm.

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp còn tặng voucher cho nhân viên để tự đặt các dịch vụ vệ sinh nhà, giặt ủi, nấu ăn…như một món quà, giúp nhân viên có thêm thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân và gia đình.

Vào các dịp lễ, chuỗi Nail Room cũng có các gói dịch vụ B2B trong đó các chuyên viên sẽ đến tận văn phòng làm việc để chăm sóc móng và ngâm chân thư giãn cho khách hàng.

Đại diện chuỗi cho biết đã kín lịch từ đầu tháng 10 với khách hàng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

"Các nữ nhân viên đều vui vẻ và hạnh phúc khi được chăm sóc từ những điều nhỏ nhặt", đại diện chuỗi cho biết và chia sẻ thêm rằng trong tương lai sẽ bắt tay thêm đối tác để triển khai các dịch vụ đa dạng như dưỡng da, chăm sóc tóc... ngay tại văn phòng.