Cháu trai huyền thoại MU cá độ 354 lần

Hậu vệ Lewis Macari - cháu trai của huyền thoại Manchester United Lou Macari, bị Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) tuyên phạt treo giò 3 tháng.

Lewis Macari bị phát hiện đặt cược tới 354 lần.

Tuy nhiên, án phạt này được hoãn thi hành trong 12 tháng sau khi cầu thủ trẻ thừa nhận vi phạm quy định cá độ 354 lần. Ngoài lệnh cấm treo, Macari còn bị phạt 750 bảng.

Theo kết luận của Ủy ban Kỷ luật độc lập, các hành vi vi phạm của Macari diễn ra từ tháng 2/2020 đến tháng 12/2022, khi anh còn khoác áo Stoke City. Tổng cộng, cầu thủ 23 tuổi đặt cược khoảng 3.000 bảng, với mức thua lỗ gần 470 bảng.

Trong thời gian đó, Macari có 44 lần cá cược liên quan đến Stoke, đội bóng anh thuộc biên chế, song không tham gia trực tiếp trong bất kỳ trận đấu nào. Ngoài bóng đá, Macari còn đặt cược vào môn đua ngựa và phi tiêu.

FA xác định Macari vi phạm do thiếu hiểu biết và chủ quan do chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp trong giai đoạn đó. Tuy nhiên, việc cầu thủ chủ động dừng cá độ từ năm 2022, thừa nhận sai lầm và thể hiện thái độ hối lỗi giúp anh tránh án treo giò thực tế.

Macari nói trong buổi điều trần: "Tôi hiểu rằng cầu thủ chuyên nghiệp không được phép cá độ bóng đá. Tôi đã sai và sẽ không bao giờ làm điều đó nữa".

Macari hiện là cầu thủ dự bị thường xuyên của Notts County, song được đá chính 3 trận gần nhất ở League Two.

Lou Macari, ông nội của Lewis, là cựu danh thủ người Scotland, từng ghi hơn 100 bàn cho Manchester United thập niên 1970 với thành công lớn nhất là chức vô địch FA Cup năm 1977.