Cháu trai huyền thoại MU cá độ 354 lần

  • Thứ năm, 16/10/2025 21:00 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Hậu vệ Lewis Macari - cháu trai của huyền thoại Manchester United Lou Macari, bị Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) tuyên phạt treo giò 3 tháng.

Lewis Macari bị phát hiện đặt cược tới 354 lần.

Tuy nhiên, án phạt này được hoãn thi hành trong 12 tháng sau khi cầu thủ trẻ thừa nhận vi phạm quy định cá độ 354 lần. Ngoài lệnh cấm treo, Macari còn bị phạt 750 bảng.

Theo kết luận của Ủy ban Kỷ luật độc lập, các hành vi vi phạm của Macari diễn ra từ tháng 2/2020 đến tháng 12/2022, khi anh còn khoác áo Stoke City. Tổng cộng, cầu thủ 23 tuổi đặt cược khoảng 3.000 bảng, với mức thua lỗ gần 470 bảng.

Trong thời gian đó, Macari có 44 lần cá cược liên quan đến Stoke, đội bóng anh thuộc biên chế, song không tham gia trực tiếp trong bất kỳ trận đấu nào. Ngoài bóng đá, Macari còn đặt cược vào môn đua ngựa và phi tiêu.

FA xác định Macari vi phạm do thiếu hiểu biết và chủ quan do chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp trong giai đoạn đó. Tuy nhiên, việc cầu thủ chủ động dừng cá độ từ năm 2022, thừa nhận sai lầm và thể hiện thái độ hối lỗi giúp anh tránh án treo giò thực tế.

Macari nói trong buổi điều trần: "Tôi hiểu rằng cầu thủ chuyên nghiệp không được phép cá độ bóng đá. Tôi đã sai và sẽ không bao giờ làm điều đó nữa".

Macari hiện là cầu thủ dự bị thường xuyên của Notts County, song được đá chính 3 trận gần nhất ở League Two.

Lou Macari, ông nội của Lewis, là cựu danh thủ người Scotland, từng ghi hơn 100 bàn cho Manchester United thập niên 1970 với thành công lớn nhất là chức vô địch FA Cup năm 1977.

Sandro Tonali - từ vực thẳm cá độ đến thủ lĩnh bóng đá Italy

Có những cầu thủ sinh ra để bước đi trên vinh quang, nhưng cũng có người phải đi qua bóng tối mới tìm lại ánh sáng. Sandro Tonali thuộc nhóm thứ hai.

16:40 13/9/2025

Cầu thủ Anh bị cấm thi đấu vì cá độ hơn 2.200 lần

Jamie Jellis, tiền vệ của CLB Walsall, bị treo giò 5 tháng và phạt tiền sau khi thừa nhận vi phạm quy định của Liên đoàn bóng đá Anh (FA).

15:40 13/9/2025

Bữa ăn của Ronaldo

Cristiano Ronaldo vừa "khoe" bữa ăn trên trang cá nhân, cho thấy chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt giúp bản thân duy trì phong độ đỉnh cao ở tuổi 40.

17:00 9/8/2025

Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

Minh Nghi

