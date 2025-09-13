Sandro Tonali - từ vực thẳm cá độ đến thủ lĩnh bóng đá Italy

Có những cầu thủ sinh ra để bước đi trên vinh quang, nhưng cũng có người phải đi qua bóng tối mới tìm lại ánh sáng. Sandro Tonali thuộc nhóm thứ hai.

Sandro Tonali đang cho thấy giá trị của mình.

Câu chuyện của Tonali trong hai năm qua là minh chứng sống động cho sự mong manh của sự nghiệp cầu thủ, nơi một sai lầm có thể cuốn trôi tất cả, nhưng cũng là nơi ý chí và bản lĩnh có thể cứu vãn mọi thứ.

Cú ngã đau đớn mang tên “cá độ”

Tháng 10/2023, bóng đá Italy rúng động khi cái tên Tonali xuất hiện trong danh sách những cầu thủ dính líu đến đường dây cá độ bóng đá. Một trong những tài năng sáng giá nhất của thế hệ mới “Azzurri”, vừa được Newcastle chiêu mộ từ Milan với giá 64 triệu bảng, bị treo giò đến tận cuối tháng 8/2024. Với một cầu thủ đang ở tuổi 23 - giai đoạn vàng để phát triển sự nghiệp - án phạt này chẳng khác nào bản án tử.

Tonali không chỉ mất gần một năm thi đấu, anh còn bị đặt dưới ánh đèn soi mói của dư luận. Một thần đồng từng được ví như “Pirlo mới” bỗng trở thành kẻ sa ngã, người ta hoài nghi liệu anh có còn chỗ đứng trong bóng đá đỉnh cao. Đó là khoảng thời gian đầy bóng tối, khi niềm tin của NHM Italy và cả CLB Newcastle lung lay dữ dội.

Nhưng điều làm nên sự khác biệt của những cầu thủ lớn chính là khả năng đứng dậy. Ngay khi án phạt khép lại, Tonali trở lại Premier League trong màu áo Newcastle ở mùa 2024/25 và nhanh chóng chứng minh rằng anh vẫn còn nguyên giá trị. Những pha xử lý gọn gàng, khả năng làm chủ tuyến giữa và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ giúp Tonali trở thành nhân tố không thể thiếu ở St James’ Park.

Tonali vừa toả sáng trong màu áo ĐTQG Italy.

Không dừng lại ở cấp CLB, Tonali còn mang phong độ ấy trở lại màu áo xanh “Azzurri”. Trong đợt tập trung vừa qua, chính anh là người hùng với bàn thắng quyết định vào lưới Israel, giúp đội bóng của Gennaro Gattuso giành chiến thắng nghẹt thở. Đó không chỉ là bàn thắng thứ ba trong màu áo tuyển quốc gia, mà còn là lời khẳng định: Tonali đã thực sự trở lại.

Từ niềm tin dang dở đến biểu tượng mới

Thực tế, ngay từ khi còn ở Brescia, Tonali được coi là “tài sản chiến lược” của bóng đá Italy. Anh ra mắt ĐTQG khi mới 19 tuổi, 5 tháng, 7 ngày - tuổi mà nhiều cầu thủ còn đang loay hoay tìm chỗ đứng ở CLB. AC Milan từng xem anh như hạt nhân để xây dựng lại tuyến giữa. Newcastle không tiếc tiền để biến anh thành một trong những bản hợp đồng bom tấn của Premier League.

Sự kỳ vọng ấy tưởng như sụp đổ vì án cá độ. Nhưng giờ đây, Tonali lật ngược tất cả. Anh trở thành thủ lĩnh tinh thần của cả Newcastle lẫn ĐT Italy, là biểu tượng cho sự mạnh mẽ, cho thấy ngay cả khi bóng đá hiện đại khắc nghiệt đến mức nào, một cầu thủ có ý chí vẫn có thể đứng dậy từ đống tro tàn.

Không chỉ tại Italy, Tonali còn đang chiếm trọn ánh nhìn của châu Âu. Carlo Ancelotti, nay dẫn dắt ĐT Brazil, từng muốn đưa anh về Real Madrid. Với nhãn quan chiến thuật, khả năng phân phối bóng và nền tảng thể lực dồi dào, Tonali hội tụ mọi yếu tố để trở thành “ông chủ” tuyến giữa ở bất cứ CLB lớn nào. Và chính phong độ hiện tại đã chứng minh Ancelotti không hề nhìn nhầm.

Trong màu áo Newcastle, Tonali là trụ cột.

Trong một thế giới bóng đá nơi cám dỗ luôn rình rập, Tonali là ví dụ điển hình cho sự chuộc lỗi và tái sinh. Nếu cú ngã năm 2023 khiến nhiều người nghĩ anh sẽ chìm vào quên lãng, thì ngày hôm nay, Tonali lại đứng trên đỉnh cao, sẵn sàng viết tiếp chương mới cho bóng đá Italy.

Hành trình của Sandro Tonali nhắc nhở rằng sự nghiệp cầu thủ không chỉ được đo bằng số bàn thắng hay danh hiệu, mà còn bằng cách họ vượt qua nghịch cảnh. Từ chỗ suýt bị xóa tên khỏi bản đồ bóng đá vì cơn lốc cá độ, Tonali đã trở lại mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn và nguy hiểm hơn.

Ở tuổi 25, anh không chỉ là niềm hy vọng lớn nhất của Newcastle và tuyển Italy, mà còn là biểu tượng cho một thế hệ cầu thủ biết đứng dậy sau sai lầm. Và biết đâu, chính cú ngã ấy lại là chất xúc tác để Sandro Tonali trở thành một trong những tiền vệ vĩ đại của bóng đá hiện đại