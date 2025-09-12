Tân binh 40 triệu euro của Chelsea nghỉ dài hạn

Tiền đạo Liam Delap phải nghỉ thi đấu từ 10 đến 12 tuần sau khi dính chấn thương gân kheo trong trận thắng 2-0 trước Fulham vào cuối tháng 8.

Delap chấn thương gân kheo chỉ sau 13 phút thi đấu trong trận gặp Fulham tại Stamford Bridge.

HLV Enzo Maresca xác nhận trung phong Liam Delap sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn do chấn thương nặng hơn dự kiến. Theo The Athletic, cầu thủ người Anh chỉ có thể trở lại tập luyện sớm nhất vào cuối tháng 11, đồng nghĩa với việc anh sẽ vắng mặt ít nhất đến tháng 12.

Đây là tổn thất lớn cho Chelsea khi Delap sẽ bỏ lỡ loạt trận quan trọng, trong đó có chuyến làm khách trước Bayern Munich tại Champions League, cùng các cuộc đối đầu Liverpool và Tottenham ở Premier League.

Sự vắng mặt của Delap khiến hàng công “The Blues” trở nên mong manh hơn bao giờ hết, đặc biệt trong bối cảnh Cole Palmer cũng gặp vấn đề ở háng. Sau khi bán đi nhiều trụ cột như Noni Madueke, Joao Felix hay Christopher Nkunku, Maresca chỉ còn lại Delap và Joao Pedro cho vị trí trung phong. Với chấn thương mới này, gánh nặng ghi bàn sẽ dồn gần như hoàn toàn lên vai Pedro.

Chelsea đã buộc phải gọi trở lại tiền đạo trẻ Marc Guiu để vá tạm khoảng trống, nhưng đây chỉ là giải pháp tình thế. Theo The Times, Maresca đang cân nhắc những phương án linh hoạt hơn, trong đó có việc thử nghiệm tân binh Alejandro Garnacho ở nhiều vị trí trên hàng công.

Trong bối cảnh lịch thi đấu khắc nghiệt ở cả đấu trường quốc nội lẫn châu Âu, bài toán nhân sự tuyến đầu tiếp tục là thách thức lớn nhất đối với HLV Maresca trong những tháng tới.