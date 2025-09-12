Grealish được vinh danh

Jack Grealish được bình chọn là cầu thủ hay nhất tháng 8 của Premier League, đánh dấu lần đầu tiên anh nhận danh hiệu này trong sự nghiệp.

Jack Grealish đã đánh dấu tháng đầu tiên tại Everton bằng danh hiệu quan trọng.

Jack Grealish đang cho thấy quyết định rời Manchester City để khoác áo Everton theo dạng cho mượn là bước ngoặt đáng giá. Chỉ trong tháng đầu tiên tại Goodison Park mới – Hill Dickinson, tiền vệ người Anh tạo nên cơn sốt với những màn trình diễn chói sáng.

Trong hai trận đấu đầu tiên ở Premier League 2025/26, Grealish kiến tạo cả bốn bàn thắng của Everton: hai đường chuyền dọn cỗ trong chiến thắng 2-0 trước Brighton ngay ngày khai trương sân mới, rồi tiếp tục góp dấu giày ở cả ba bàn thắng trong trận thắng kịch tính 3-2 trước Wolves. Thành tích này không chỉ giúp Everton bứt phá lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, mà còn đưa Grealish trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử CLB kiến tạo từ hai bàn trở lên ở hai trận liên tiếp tại Premier League.

Bước sang vòng 4, khi Everton chuẩn bị tiếp đón Aston Villa - đội bóng cũ của mình - Grealish còn đứng trước cơ hội lập kỷ lục lịch sử giải đấu: trở thành cầu thủ đầu tiên kiến tạo tối thiểu hai bàn trong ba trận Premier League liên tiếp.

Phong độ bùng nổ ấy giúp Grealish vượt qua bảy ứng viên nặng ký để giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 8 Premier League, nhờ tổng hợp bình chọn của người hâm mộ và đánh giá của hội đồng chuyên gia. Đây cũng là lần đầu tiên sau năm năm, kể từ Dominic Calvert-Lewin tháng 9/2020, Everton lại có cầu thủ bước lên bục vinh danh này.

Từ “người thừa” tại Man City, Grealish đang viết lại câu chuyện sự nghiệp bằng màn ra mắt ngoạn mục cùng Everton, biến anh thành nguồn cảm hứng lớn nhất cho hành trình hồi sinh của “The Toffees” ở mùa giải mới.