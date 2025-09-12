Chelsea công bố thêm tân binh

Tối 12/9 (giờ Hà Nội), Chelsea thông báo đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo Emanuel Emegha từ câu lạc bộ RC Strasbourg ở Ligue 1.

Emanuel Emegha ký hợp đồng 7 năm với Chelsea.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận "The Blues" tiêu tốn khoảng 25 triệu euro để hoàn tất vụ làm ăn. Theo thỏa thuận, Emegha sẽ chính thức gia nhập Chelsea vào hè 2026. Chân sút 22 tuổi muốn ở lại Strasbourg thêm một năm để tiếp tục phát triển bản thân.

Emegha là một trong những tài năng trẻ nổi bật tại châu Âu. Mùa trước, anh ghi 14 bàn thắng và có 3 kiến tạo sau 27 lần ra sân ở Ligue 1. Mùa này, Emegha kịp ghi 3 bàn trong 4 trận, chứng tỏ phong độ ấn tượng.

Chelsea coi Strasbourg như "lò đào tạo" tiềm năng kể từ khi Todd Boehly mua lại đội bóng. Trong mùa giải vừa qua, nhiều cầu thủ như Andrey Santos, Angelo, Caleb Wiley và Djorde Petrovic được gửi sang Strasbourg theo dạng cho mượn.

Mùa hè này, Chelsea bán đứt Mathis Amougou, Ishe Samuels Smith và Ben Chilwell cho Strasbourg. Ngoài ra, Mamadou Sarr, Mike Penders và Kendry Paez cũng gia nhập CLB Ligue 1 theo dạng cho mượn.

Emegha tiền đạo thứ 5 mà Chelsea chiêu mộ dưới thời Enzo Maresca. Trước đó, đội chủ sân Stamford Bridge ký hợp đồng với các tiền đạo Joao Pedro, Liam Delap, Marc Guiu và Joao Felix trong 12 tháng qua.

Thương vụ Emegha tiếp tục cho thấy sự chuyển đổi rõ rệt trong chiến lược chuyển nhượng của Chelsea, từ việc đầu tư vào các cầu thủ dày dặn kinh nghiệm sang tìm kiếm những tài năng có thể phát triển trong tương lai.