Chelsea có thể bị trừ điểm

Chelsea phải đối mặt với 74 cáo buộc từ Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) liên quan đến các vi phạm quy định về người đại diện bóng đá, có thể dẫn đến những hình phạt nghiêm khắc bao gồm cả việc bị trừ điểm.

74 cáo buộc từ FA đánh dấu thách thức pháp lý lớn đối với Chelsea.

Theo Telegraph, thông báo chính thức từ FA hôm 11/9 cho biết Chelsea bị cáo buộc vi phạm các quy định J1 và C2 của tổ chức này liên quan đến người đại diện trong bóng đá. Ngoài ra, "The Blues" cũng vi phạm các quy định A2 và A3, cùng với các quy định A1 và B3 liên quan đến đầu tư của bên thứ ba vào cầu thủ.

Tổng cộng, FA đưa ra 74 cáo buộc, tập trung vào các hành vi của Chelsea từ năm 2009 đến 2022. Các cáo buộc này chủ yếu liên quan đến các giao dịch chuyển nhượng của CLB, vi phạm kéo dài đến tận năm 2022.

Thực tế, các vấn đề này được chủ mới Chelsea phát hiện trong quá trình kiểm tra kỹ lưỡng CLB trước khi mua lại từ Roman Abramovich vào tháng 5/2022 với giá 2,5 tỷ bảng. Tập đoàn do Behdad Eghbali và Todd Boehly đã tự báo cáo các bất thường với FA, UEFA và Premier League, dẫn đến việc thương lượng giảm 100 triệu bảng trong thương vụ mua lại.

Song, nếu bị kết tội, Chelsea có thể đối mặt với các hình phạt nghiêm trọng, từ phạt tiền đến trừ điểm tại Premier League – một kịch bản có thể ảnh hưởng lớn đến tham vọng cạnh tranh danh hiệu mùa giải 2025/26.

Việc CLB tự báo cáo và hợp tác với FA có thể giúp giảm nhẹ hình phạt, nhưng với số lượng cáo buộc lên đến 74, đây vẫn là một thách thức lớn đối với đội chủ sân Stamford Bridge.