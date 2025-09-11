Xác định được 18 đội dự World Cup 2026

Sau loạt trận đấu trong tháng 9, nhiều đội tuyển trên thế giới sớm giành được tấm vé tham dự World Cup 2026 trên đất Mỹ, Canada và Mexico.

Argentina có cơ hội bảo vệ chức vô địch World Cup tại Bắc Mỹ.

Chưa đầy một năm nữa World Cup 2026 sẽ khởi tranh tại Bắc Mỹ. Đến thời điểm này, 18 đội tuyển chắc chắn có mặt tại giải đấu lớn nhất hành tinh. Ba quốc gia chủ nhà - Mỹ, Canada và Mexico - được đặc cách vào thẳng vòng chung kết mà không phải trải qua vòng loại.

Tại Nam Mỹ, vòng loại chính thức khép lại. Những cái tên quen thuộc như Argentina, Brazil, Uruguay, Colombia, Ecuador và Paraguay đều hoàn thành mục tiêu giành suất dự World Cup. Trong khi đó, Bolivia còn cơ hội nhưng phải vượt qua trận play-off để góp mặt.

Châu Á cũng xác định được các đại diện Iran, Uzbekistan, Jordan, Hàn Quốc, Nhật Bản và Australia sẽ lên đường sang Bắc Mỹ. Đáng chú ý, Uzbekistan và Jordan lần đầu tiên dự World Cup trong lịch sử.

Ở châu Phi, Morocco và Tunisia là 2 đội tuyển đầu tiên ghi tên mình vào danh sách tranh tài tại ngày hội lớn nhất hành tinh vào năm sau. Đại diện châu Đại Dương, New Zealand cũng chắc chắn đến với giải đấu.

World Cup 2026 trở lại đúng khung thời gian mùa hè quen thuộc tại Bắc Mỹ, diễn ra từ tháng 6 năm sau và được tổ chức tại 3 quốc gia với tổng 48 đội tuyển tranh tài. Đây là kỳ World Cup lớn nhất lịch sử.

Ở kỳ World Cup gần nhất được tổ chức tại Qatar, Argentina trở thành nhà vô địch sau khi thắng Pháp kịch tính trên chấm luân lưu.

18 đội có suất dự World Cup 2026.