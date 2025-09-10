Gặp Argentina, sao Chelsea lĩnh thẻ đỏ sau nụ hôn

Moises Caicedo trao cho mẹ mình một nụ hôn ngay trước khi Ecuador đối đầu Argentina trong trận vòng loại World Cup 2026 đầy căng thẳng, nhưng sau đó là tấm thẻ đỏ.

Caicedo vừa dự vòng loại World Cup.

Caicedo, 23 tuổi, trước đó bỏ lỡ trận hòa 0-0 của Ecuador tuần trước vì chấn thương nhẹ. Tuy nhiên, anh đủ thể lực để đá chính trong trận quyết chiến với nhà đương kim vô địch thế giới tại Guayaquil.

Trước giờ bóng lăn, có một khoảnh khắc đầy xúc động khi mẹ anh, bà Carmen, xuất hiện trên sân để mang quả bóng thi đấu trao cho trọng tài, trong tiếng hò reo từ hơn 59.000 khán giả trên khán đài.

Bà Carmen, mặc áo và mũ đỏ được dìu bước ra sân. Sau khi gửi những cái hôn gió đến khán giả và chuẩn bị rời sân, bà được con trai chạy đến ôm chặt. Hai mẹ con nở nụ cười rạng rỡ, trao cho nhau một cái ôm ấm áp và những nụ hôn lên má.

Đây không phải lần đầu bà Carmen đồng hành cùng sự nghiệp của con trai. Khi Caicedo hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 115 triệu bảng từ Brighton sang Chelsea năm 2023, bà từng giúp anh tái hiện lại bức ảnh thời thơ ấu ngồi trong cốp xe hơi, trên mình khoác áo xanh của Chelsea.

Nhưng mọi chuyện trên sân lại diễn ra không như ý muốn. Chỉ 5 phút sau giờ nghỉ, Caicedo nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu.

Trước đó, ngôi sao của Ecuador dính một thẻ vàng, rồi trong một pha tranh chấp, chân anh vô tình chạm vào Nicolas Gonzalez. Cầu thủ Argentina lập tức ngã vật ra sân, tỏ ra đau đớn dữ dội, trong khi đồng đội lao đến gây sức ép với trọng tài Wilmar Roldan.

Trọng tài người Colombia rút thẻ vàng thứ hai và ngay sau đó là thẻ đỏ, khiến Caicedo sững sờ rời sân. Với án phạt này, anh nhiều khả năng bỏ lỡ trận mở màn của Ecuador tại World Cup 2026.