Cầu thủ Anh bị cấm thi đấu vì cá độ hơn 2.200 lần

Jamie Jellis, tiền vệ của CLB Walsall, bị treo giò 5 tháng và phạt tiền sau khi thừa nhận vi phạm quy định của Liên đoàn bóng đá Anh (FA).

Jellis thừa nhận hành vi cá độ.

Theo The Sun, Jellis thực hiện tổng cộng 2.248 lượt cược vào các trận bóng đá trong giai đoạn từ ngày 30/4/2019 đến 4/7/2023. Những hành vi này được xác định vi phạm Quy tắc E1(b) của FA.

Sau quá trình điều tra và phiên điều trần, một Ủy ban độc lập đưa ra án phạt nghiêm khắc cho Jellis. Cầu thủ này bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 5 tháng, nhưng được tạm hoãn trong vòng 12 tháng tiếp theo, đồng thời phải nộp phạt 1.200 bảng Anh và nhận thêm một cảnh cáo chính thức.

FA cho biết: “Jamie Jellis thừa nhận cáo buộc và chấp nhận án phạt. Đây là lời nhắc nhở rõ ràng rằng các quy tắc cá cược trong bóng đá được áp dụng nghiêm ngặt, không có ngoại lệ.”

CLB Walsall sau đó cũng ra thông báo ngắn gọn: “Chúng tôi cảm ơn PFA vì đã hỗ trợ Jamie và câu lạc bộ trong suốt quá trình này. CLB sẽ không đưa ra thêm bất kỳ bình luận nào”.

Đáng chú ý, tất cả khoản cược mà Jellis thực hiện đều diễn ra trước khi gia nhập Walsall, song điều này không làm giảm nhẹ trách nhiệm của cầu thủ 23 tuổi.

Vụ việc của Jellis nối dài danh sách những cầu thủ EFL dính líu đến cá cược. Vào mùa hè vừa qua, Lewis Macari (Notts County), cháu trai của huyền thoại Manchester United Lou Macari, và Osman Foyo (AFC Wimbledon) cũng đã bị FA buộc tội với các vi phạm tương tự.