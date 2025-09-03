Paqueta vẫn bị phạt

Lucas Paqueta thở phào khi được xóa bỏ các cáo buộc cá độ, nhưng chưa hoàn toàn thoát khỏi rắc rối.

Theo The Times, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) dự kiến sẽ đưa ra án phạt trong tuần này và khả năng cao Paqueta sẽ phải nộp 150.000 bảng, tương đương một tuần lương, vì thái độ không hợp tác đầy đủ trong quá trình điều tra.

Paqueta từng đối mặt với nguy cơ cấm thi đấu vĩnh viễn khi bị nghi ngờ cố tình nhận thẻ vàng ở 4 trận đấu gặp Leicester (11/2022), Aston Villa (3/2023), Leeds (5/2023) và Bournemouth (8/2024). Tuy nhiên, cuộc điều tra hồi tháng 7 không tìm thấy bằng chứng, giúp anh thoát tội.

Dù vậy, ngôi sao 28 tuổi bị xác định vi phạm Quy tắc F3 của FA do từ chối trả lời một số câu hỏi và không cung cấp đủ thông tin cho cơ quan điều tra. Đây là nguyên nhân khiến anh nhiều khả năng nhận án phạt tiền.

Paqueta từng bỏ lỡ cơ hội chuyển sang Man City với giá 85 triệu bảng năm 2023 vì vụ bê bối. Anh chia sẻ xúc động sau khi được minh oan: "Từ ngày đầu tiên, tôi luôn khẳng định mình vô tội trước những cáo buộc nghiêm trọng. Tôi biết ơn Chúa, cảm ơn vợ, gia đình, West Ham, người hâm mộ và đội ngũ luật sư đã luôn ở bên cạnh".

Trong hơn 2 năm sống trong nghi ngờ, Paqueta được cho là chịu nhiều vấn đề về tinh thần. Trở lại sân cỏ, Paqueta mở màn mùa giải mới đầy ấn tượng với 2 bàn thắng sau 3 trận, trong đó có cú sút phạt đền quyết định giúp West Ham hạ Nottingham Forest 2-1 cuối tuần qua.