Châu Nhuận Phát bán nhà

Ngôi sao "Thần bài" vừa bán thành công căn hộ cao cấp rộng 541 feet vuông. Tài tử thu lời gần 3,6 triệu HKD từ giao dịch bất động sản này.

Theo HK01, Châu Nhuận Phát gần đây thông qua công ty đứng tên đã bán thành công căn hộ cao cấp của mình tại khu Tây Bán Sơn, đường Kiên Đạo, thuộc khu Gia Cảnh Đài. Nguồn tin cho hay căn hộ nằm ở tầng trung, phòng F, có diện tích sử dụng 541 feet vuông, thiết kế 3 phòng ngủ, hướng nhìn vào cảnh quan nội khu.

Giá giao dịch chính thức là 7,5 triệu HKD, thấp hơn giá chào bán ban đầu 1,49 triệu HKD. Chu Nhuận Phát đã nắm giữ bất động sản này hơn 30 năm, lợi nhuận trên sổ sách vẫn đạt 3,58 triệu HKD, tức ông đút túi khoản tiền lãi xấp xỉ giá trị căn hộ tại thời điểm mua vào.

Châu Nhuận Phát lãi gần 3,6 triệu HKD sau khi bán nhà tại khu Tây Bán Sơn. Ảnh: Weibo.

Ngoài thương vụ bất động sản này, Châu Nhuận Phát hiện vẫn sở hữu tới 7 bất động sản hoặc khu đất có giá trị cao, với tổng giá trị thị trường theo ước tính vượt 1 tỷ HKD, phân bố tại các khu như The Peak, Kowloon Tong, Prince Edward và Sai Kung.

Trước đó, vào năm 2022, ông từng rao bán một căn biệt thự độc lập tại The Peak với giá 220 triệu HKD, nhưng do phản ứng thị trường không tích cực nên không thể bán được. Đến cuối năm 2024, ông giảm giá xuống còn 195 triệu HKD nhưng hiện vẫn chưa có giao dịch thành công.

Bắt đầu sự nghiệp từ năm 1974, Châu Nhuận Phát là một trong những tượng đài của màn ảnh Hong Kong, nổi tiếng qua Bến Thượng Hải, Anh hùng bản sắc, Thần bài… và từng hai lần nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Kim Tượng. Năm 2018, Châu Nhuận Phát từng gây chú ý khi tuyên bố sẽ hiến khoảng 5,6 tỷ HKD (hơn 715 triệu USD ) tài sản ròng sau khi qua đời.