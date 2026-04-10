Chân dung tân Tổng giám đốc NamABank

Được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Hội đồng Quản trị NamABank vừa bổ nhiệm ông Trần Khải Hoàn giữ chức Tổng giám đốc ngân hàng kể từ ngày 10/4.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Nam Á - NamABank (HoSE: NAB) vừa ban hành quyết định bổ nhiệm chính thức ông Trần Khải Hoàn làm Tổng giám đốc ngân hàng, hiệu lực kể từ ngày 10/4. Ngân hàng cho biết quyết định này nhằm kiện toàn bộ máy điều hành cấp cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Ông Trần Khải Hoàn sinh năm 1978, có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, có bề dày kinh nghiệm với hơn 20 năm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Trước khi gia nhập NamABank, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí cấp cao tại các tổ chức tín dụng.

Tại Nam A Bank, ông Trần Khải Hoàn từng giữ nhiều vai trò quan trọng như Giám đốc Trung tâm Kinh doanh, Phó tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản, Phó tổng giám đốc thường trực… Từ tháng 3/2024, ông Hoàn được bổ nhiệm vào vị trí Thành viên HĐQT kiêm quyền Tổng giám đốc.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý I/2026, NamABank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 1.620 tỷ đồng , tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Các chỉ số hiệu suất kinh doanh của ngân hàng cũng đều đạt mức cao với ROE vượt ngưỡng 21%, tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) được kiểm soát ở mức 39,2%. Tỷ lệ nợ xấu giảm về mức 1,6% (trước CIC).

Tính đến ngày 31/3, NamABank có tổng tài sản gần 410.000 tỷ đồng , tăng 56% so với một năm trước. Tổng số dư tiền gửi từ tổ chức kinh tế, cá nhân và phát hành giấy tờ có giá đạt hơn 217.000 tỷ, đạt tăng hơn 7%.

Số dư cho vay của ngân hàng cùng thời điểm đạt hơn 201.000 tỷ, tăng 13%, trong đó tín dụng được hướng vào các lĩnh vực sản xuất, thủy sản và các doanh nghiệp phi bất động sản, đồng thời giảm tỷ trọng tín dụng cho nhóm bất động sản.

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026, NamABank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm hơn 5.431 tỷ đồng , dự kiến triển khai trong quý II và quý III thông qua 3 hình thức.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến phát hành 343,1 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 20%) để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu; phát hành 100 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động - ESOP và chào bán 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Nguồn vốn bổ sung này được ngân hàng dùng để củng cố năng lực tài chính, đảm bảo các chỉ số an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế, đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng công nghệ cũng như mở rộng mạng lưới hoạt động.

ĐHĐCĐ thường niên 2026 của NamABank cũng đã thông qua phương án thành lập Ngân hàng thương mại TNHH một thành viên 100% vốn trong nước hoạt động tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC). Việc hiện diện tại trung tâm tài chính quốc tế sẽ giúp ngân hàng tăng cường khả năng tiếp cận và huy động vốn quốc tế, đa dạng hóa sản phẩm - dịch vụ tài chính cho các khách hàng có nhu cầu giao dịch xuyên biên giới, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và củng cố vị thế trên thị trường.