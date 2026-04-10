Một tập đoàn gửi hơn 146.500 tỷ đồng vào ngân hàng lấy lãi

Danh mục tiền gửi ngân hàng của Tập đoàn Bảo Việt đạt xấp xỉ 146.500 tỷ đồng cuối năm 2025. Nhờ quy mô "khổng lồ", tập đoàn này thu hàng nghìn tỷ đồng lãi tiền gửi mỗi năm.

Theo báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, Tập đoàn Bảo Việt (HoSE) đang sở hữu danh mục đầu tư tài chính nắm giữ đến ngày đáo hạn “khổng lồ”. Tại thời điểm 31/12/2025, giá trị danh mục này đạt 259.477 tỷ đồng , tăng mạnh so với mức 225.452 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, tiền gửi ngân hàng tiếp tục chiếm tỷ trọng áp đảo trong cơ cấu đầu tư. Cụ thể, ở các khoản tiền gửi ngắn hạn, giá trị ghi nhận đạt gần 119.624 tỷ đồng , tăng gần 24% so với thời điểm cuối năm 2024. Song song, Bảo Việt còn duy trì hơn 26.951 tỷ đồng tiền gửi dài hạn. Tổng hợp lại, quy mô tiền gửi ngân hàng của tập đoàn này lên tới xấp xỉ 146.500 tỷ đồng , chiếm hơn một nửa tổng tài sản.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, các khoản tiền gửi có kỳ hạn bằng đồng Việt Nam tại các tổ chức tín dụng chủ yếu có thời gian đáo hạn từ trên 3 tháng đến dưới 1 năm. Mức lãi suất tối đa áp dụng lên tới khoảng 9%/năm.

Thực tế, đặc thù của ngành bảo hiểm yêu cầu dòng tiền thu từ phí bảo hiểm được phân bổ vào các tài sản có độ an toàn cao như tiền gửi ngân hàng và trái phiếu nhằm đảm bảo khả năng chi trả các nghĩa vụ trong tương lai. Điều này đồng nghĩa với việc hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp có độ nhạy rất lớn với biến động của lãi suất thị trường.

Từ cuối năm 2025 và kéo dài sang đầu năm 2026, mặt bằng lãi suất huy động ghi nhận xu hướng tăng trở lại khá rõ nét. Nhiều ngân hàng thương mại đã điều chỉnh tăng lãi suất ở các kỳ hạn trung và dài, phổ biến từ vùng 5-6%/năm lên 7-8%/năm, thậm chí vượt ngưỡng 9% đối với các khoản tiền gửi quy mô lớn.

Yếu tố này mang tính chu kỳ nhưng lại có tác động trực tiếp đến lợi nhuận. Trong bối cảnh đó, danh mục tiền gửi quy mô lớn của Bảo Việt không chỉ giúp bảo toàn vốn mà còn trở thành “cỗ máy in tiền” tương đối ổn định.

Thực tế, kết quả kinh doanh đã phần nào phản ánh điều này. Trong năm 2025, hoạt động tài chính tiếp tục đóng vai trò trụ cột trong cơ cấu lợi nhuận của tập đoàn khi mang về khoản lãi hơn 11.000 tỷ đồng . Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt gần 14.040 tỷ đồng , tăng hơn 10% so với mức 12.689 tỷ đồng của năm trước.

Đáng chú ý, riêng khoản lãi từ tiền gửi đã mang về tới 7.260 tỷ đồng trong năm 2025, tăng hơn 9% so với năm 2024. Đây là nguồn thu lớn nhất trong cơ cấu doanh thu tài chính, chiếm hơn một nửa tổng doanh thu từ hoạt động này.