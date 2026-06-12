Xử lý trường hợp bao che, làm ngơ cho khai thác khoáng sản trái phép

Lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ yêu cầu các đơn vị ngăn chặn, xử lý nghiêm, dứt điểm các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

UBND TP. Cần Thơ đánh giá, thời gian qua, tình hình khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn xảy ra, nổi lên tình trạng khai thác đất san lấp trái phép; một số doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản chưa chấp hành nghiêm quy định trong khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường.

Công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm đối với hoạt động thăm dò, khai thác, kinh doanh, vận chuyển và tiêu thụ khoáng sản còn ít, chưa tương xứng với tình hình trên địa bàn.

Cần Thơ yêu cầu xử lý nghiêm, dứt điểm các hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Ảnh minh họa.

Theo UBND TP. Cần Thơ, nguyên nhân của tình trạng trên do việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản ở một số đơn vị, địa phương chưa thường xuyên, chưa sâu sát, chưa thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ; chưa quyết liệt ngăn chặn, xử lý vi phạm; chưa phát huy hết vai trò giám sát của nhân dân.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ yêu cầu các sở ngành, đơn vị liên quan lập kế hoạch kiểm tra hàng tháng hoạt động khai thác cát, đất; xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý, báo cáo kết quả về thành phố.

Tăng cường kiểm tra việc khai thác, sử dụng, tiêu thụ và vận chuyển cát trên sông, trên biển; kiểm tra, giám sát việc thực hiện quan trắc, giám sát tác động lòng bờ, bãi sông và bảo vệ môi trường trong quá trình khai thác khoáng sản.

Công an thành phố được giao lập danh sách đầy đủ các tổ chức, cá nhân, tuyến, bến bãi, phương tiện... liên quan hoạt động khai thác, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ khoáng sản trái phép. Cương quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm, dứt điểm các hành vi vi phạm với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Thực hiện nghiêm quy chế phối hợp giữa Công an TP.HCM, TP Cần Thơ, các tỉnh Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh về đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản tại các vùng giáp ranh; phát động nhân dân mạnh dạn tố giác các hành vi vi phạm. Kịp thời tiếp nhận, kiểm tra, xử lý triệt để các thông tin, phản ánh của người dân, báo chí, mạng xã hội... về hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh khoáng sản trái phép, không để phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn.

Sở Nội vụ xử lý trường hợp không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao, bao che, tiếp tay, làm ngơ cho hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

Chủ tịch UBND xã, phường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép kéo dài trên địa bàn quản lý gây phức tạp an ninh, trật tự, dư luận báo chí phản ánh mà không có biện pháp xử lý, ngăn chặn hiệu quả, triệt để, nhất là hoạt động khai thác trái phép cát lòng sông, đất mặt ruộng.