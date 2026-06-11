Hà Nội đề xuất cho làm nông nghiệp kết hợp du lịch trên đất bãi sông

Đất nông nghiệp tại bãi sông, bãi nổi ở Hà Nội có thể được khai thác làm du lịch, giáo dục trải nghiệm nếu đáp ứng điều kiện về diện tích, đê điều và phòng chống thiên tai.

Khu vực lòng sông, bãi sông trên địa bàn Hà Nội có diện tích khoảng 36.266 ha, tập trung chủ yếu trên hệ thống sông Hồng và sông Đuống. Ảnh: Đức Anh, Hồng Quang.

UBND TP Hà Nội vừa trình HĐND thành phố dự thảo nghị quyết quy định việc sử dụng, khai thác quỹ đất nông nghiệp tại bãi sông, bãi nổi ở các tuyến sông có đê trên địa bàn thành phố.

Theo dự thảo, các tổ chức, cá nhân có thể sử dụng đất bãi sông, bãi nổi ở tuyến sông có đê để phát triển mô hình nông nghiệp, nông nghiệp sinh thái hoặc nông nghiệp kết hợp du lịch, giáo dục trải nghiệm, nhưng phải đáp ứng các điều kiện về diện tích, an toàn đê điều và phòng chống thiên tai.

Đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp và nông nghiệp sinh thái, khu đất phải có diện tích từ 1.000 m2 trở lên mới được xây dựng công trình phục vụ sản xuất. Công trình chỉ được xây một tầng, cao tối đa 4 m, không có tầng hầm và phải sử dụng kết cấu bán kiên cố, dễ tháo dỡ.

Diện tích công trình được phép xây dựng tối đa 10-20 m2 tùy quy mô khu đất. Người sử dụng đất cũng được lắp đặt nhà màng, nhà lưới phục vụ sản xuất nhưng không được xây tường bao, tôn cao mặt bằng hay làm thay đổi hiện trạng bãi sông.

Với mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch và giáo dục trải nghiệm, tổng diện tích khu đất phải từ 10.000 m2 trở lên. Công trình xây dựng cần nằm ngoài phạm vi bảo vệ đê điều, thủy lợi, không thuộc khu vực có nguy cơ sạt lở và đáp ứng yêu cầu về hành lang thoát lũ.

Tổng diện tích các công trình được xây dựng không vượt quá 5% diện tích khu đất đủ điều kiện. Các công trình được phép xây tối đa một tầng, cao không quá 6 m, không có tầng hầm, sử dụng vật liệu thân thiện môi trường và có thể tháo dỡ, di chuyển khi cần thiết.

Dự thảo cũng quy định thời gian giải quyết hồ sơ xây dựng công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp là 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với phương án sử dụng đất kết hợp du lịch, giáo dục trải nghiệm, thời gian thẩm định và chấp thuận tối đa 10-15 ngày làm việc tùy từng trường hợp.

Theo UBND TP Hà Nội, nghị quyết được xây dựng nhằm cụ thể hóa quy định của Luật Thủ đô, tạo cơ sở pháp lý để khai thác hiệu quả quỹ đất nông nghiệp tại bãi sông, bãi nổi, đồng thời phát triển các mô hình nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch và giáo dục trải nghiệm.

Nghị quyết dự kiến được HĐND thành phố Hà Nội xem xét, thông qua tại kỳ họp thường kỳ tháng 6.

Theo thống kê, Hà Nội hiện có 2 hệ thống sông chính là sông Hồng và sông Thái Bình với 7 con sông chảy qua cùng hệ thống sông nội thành. Khu vực lòng sông, bãi sông trên địa bàn thành phố có diện tích khoảng 36.266 ha, tập trung chủ yếu trên hệ thống sông Hồng và sông Đuống. Thành phố đánh giá đây là nguồn lực lớn cho phát triển kinh tế - xã hội nếu được khai thác và sử dụng hợp lý.