Chăm trẻ sơ sinh: 3 điều tuyệt đối không làm để tránh gây hại cho con

Trẻ sơ sinh có hệ miễn dịch non yếu và khả năng điều hòa thân nhiệt chưa hoàn thiện. Vì vậy, cha mẹ cần đặc biệt lưu ý 3 điều tuyệt đối không nên làm với nhóm trẻ này.

Trẻ sơ sinh có hệ miễn dịch và khả năng điều hòa thân nhiệt chưa hoàn thiện nên rất nhạy cảm với các tác động từ môi trường. Một số thói quen tưởng như vô hại của người lớn lại có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.

Trong đó, cha mẹ cần đặc biệt ghi nhớ 3 điều "không" khi chăm sóc trẻ sơ sinh để giúp con phát triển khỏe mạnh và an toàn hơn.

Không để điện thoại gần bé

Điện thoại di động đã trở thành vật bất ly thân của nhiều người. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo không nên đặt điện thoại trong nôi, cạnh gối hoặc quá sát nơi trẻ sơ sinh ngủ.

Theo Baidu Health, việc để điện thoại gần trẻ không chỉ làm tăng nguy cơ tiếp xúc với vi khuẩn trên bề mặt thiết bị mà còn có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của trẻ do ánh sáng màn hình, âm thanh thông báo hoặc rung động từ điện thoại.

Các chuyên gia khuyến nghị nên giữ điện thoại cách xa nơi trẻ ngủ, đồng thời dành nhiều thời gian quan sát, trò chuyện và tương tác với con để hỗ trợ sự phát triển về cảm xúc và nhận thức ngay từ những tháng đầu đời.

Không tùy tiện hôn trẻ

Theo The Asian Parent, trẻ sơ sinh rất đáng yêu, nhưng tuyệt đối không để bất kỳ ai hôn trẻ, kể cả cha mẹ, trong vài tuần đầu đời. Hệ miễn dịch của trẻ sơ sinh còn yếu, dễ nhiễm trùng hoặc mắc bệnh từ một nụ hôn tưởng như vô hại. Thậm chí, trẻ có thể nhiễm virus gây bệnh mụn rộp nếu người hôn mang mầm bệnh này.

Các bác sĩ khuyến cáo người đang bị cảm cúm, ho, sốt hoặc có mụn rộp quanh miệng tuyệt đối không nên tiếp xúc gần hoặc hôn trẻ. Ngay cả người khỏe mạnh cũng nên rửa tay sạch trước khi bế trẻ và hạn chế hôn trực tiếp lên mặt hoặc miệng của bé.

Cha mẹ hãy cứng rắn nhưng nhẹ nhàng, vì sức khỏe của trẻ luôn là ưu tiên hàng đầu, và mọi người sẽ thông cảm với điều này.

Tuyệt đối không nên để người lạ, thậm chí cả cha mẹ, hôn trẻ sơ sinh. Ảnh: Magnific.

Không ủ trẻ quá nóng

Nhiều bậc phụ huynh, đặc biệt là ông bà, thường lo trẻ bị lạnh nên mặc nhiều lớp quần áo hoặc quấn chăn kín mít cho bé. Tuy nhiên, đây lại là một trong những sai lầm phổ biến nhất khi chăm sóc trẻ sơ sinh.

Trẻ sơ sinh chưa có khả năng điều hòa thân nhiệt hoàn thiện nên rất dễ bị tăng thân nhiệt, mất nước, khó thở, thậm chí gặp các biến chứng nghiêm trọng nếu tình trạng kéo dài.

Thay vì sờ tay hoặc chân để đánh giá trẻ có bị lạnh hay không, cha mẹ nên kiểm tra vùng gáy hoặc lưng. Nếu vùng này ấm vừa phải, không đổ mồ hôi, trẻ thường đang ở trạng thái thoải mái. Nguyên tắc đơn giản được nhiều chuyên gia áp dụng là trẻ chỉ cần mặc nhiều hơn người lớn khoảng một lớp quần áo mỏng trong cùng điều kiện thời tiết.