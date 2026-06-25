Hai anh chị mất vì xơ gan, nam sinh 16 tuổi hồi sinh nhờ ghép gan

Từng chứng kiến hai anh chị lần lượt qua đời vì cùng căn bệnh di truyền, nam sinh 16 tuổi may mắn được ghép gan thành công, mở ra cơ hội sống mới.

Nhiều năm qua, em Đỗ Đăng Khoa (16 tuổi, ở Cổ Đô, Hà Nội) sống trong nỗi ám ảnh của căn bệnh xơ gan di truyền đã cướp đi sinh mạng của hai người anh chị trong gia đình. Những biến chứng nặng nề liên tiếp xuất hiện khiến sức khỏe của Khoa ngày càng suy kiệt, từng đứng trước ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.

Khi hy vọng dần trở nên mong manh, ca ghép gan từ nguồn hiến phù hợp đã mang đến phép màu, giúp cậu học trò tuổi 16 giành lại cơ hội được sống, học tập và theo đuổi những ước mơ còn dang dở.

Căn bệnh di truyền nghiệt ngã

Đỗ Đăng Khoa được chẩn đoán mắc xơ gan do đột biến gene di truyền từ năm 2016. Trong suốt một thập kỷ, em liên tục phải nhập viện điều trị vì các biến chứng nguy hiểm như xuất huyết tiêu hóa tái phát nhiều lần, phải thắt tĩnh mạch thực quản, cắt lách từ năm 2016 và đặc biệt là hội chứng gan phổi mức độ nặng khiến khả năng hấp thu oxy suy giảm nghiêm trọng.

Hoàn cảnh gia đình của Khoa càng khiến câu chuyện trở nên xót xa hơn. Trong 5 anh chị em, người anh cả và người chị thứ hai đều đã qua đời vì cùng căn bệnh xơ gan. Mẹ em mắc bệnh tâm thần và mất năm 2020 sau một tai nạn. Gánh nặng chăm sóc con cái và chi phí điều trị dồn lên vai người cha làm nông, đã phải vay mượn khoảng 1 tỷ đồng để cứu chữa cho con trai út. Khoa cũng được xác nhận là người khuyết tật do bệnh lý bẩm sinh.

Cơ hội sống duy nhất

Theo thạc sĩ bác sĩ Đỗ Hải Đăng, Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Khoa được điều trị nhiều năm tại Bệnh viện Nhi Trung ương trước khi chuyển sang đơn vị này để ghép gan. Do không có người thân phù hợp để hiến gan, em được chỉ định ghép gan từ nguồn hiến tương thích. Đây là cơ hội duy nhất giúp giải quyết căn nguyên bệnh lý, đồng thời cải thiện tình trạng hội chứng gan phổi kéo dài nhiều năm.

Tuy nhiên, ca phẫu thuật cũng đặt ra không ít thách thức cho ê-kíp ghép tạng, ngoại khoa và gây mê hồi sức. Bệnh nhân phát triển chậm hơn so với lứa tuổi, cân nặng chỉ khoảng 40 kg, suy dinh dưỡng nặng, xơ gan giai đoạn cuối và hội chứng gan phổi mức độ nặng.

Trong suốt quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phải cố gắng hạn chế mất máu, kiểm soát chặt chẽ lượng dịch, huyết động, theo dõi sát độ bão hòa oxy nhằm hạn chế các biến chứng. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm Ghép tạng, Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và các chuyên gia gan mật nhi của Bệnh viện Nhi Trung ương trước, trong và sau mổ đã góp phần quan trọng vào thành công của ca ghép.

ThS.BS Đỗ Hải Đăng khám lại cho người bệnh sau ghép gan. Ảnh: BVCC.

Điều kỳ diệu

Sau 6 ngày được ghép gan, chức năng gan của Khoa đã hoạt động tốt, các chỉ số tim mạch và hô hấp dần ổn định. Tuy nhiên, do hội chứng gan phổi tồn tại từ lâu, tình trạng giảm oxy máu chưa thể cải thiện hoàn toàn ngay mà có thể cần thêm vài tháng để hồi phục dần. Bên cạnh đó, việc nâng cao thể trạng và phục hồi chức năng cũng đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình hồi phục của em.

Chia sẻ về trường hợp đặc biệt này, bác sĩ Đỗ Hải Đăng xúc động cho biết khi tiếp nhận Khoa từ Bệnh viện Nhi Trung ương chuyển sang, ê-kíp điều trị đều cảm nhận rõ nghị lực và quyết tâm của gia đình trong hành trình giành giật sự sống cho em.

"Những bệnh nhi như Khoa còn cả tương lai phía trước. Chúng tôi luôn mong muốn các em có cơ hội được trở lại cuộc sống bình thường, tiếp tục đến trường, khám phá thế giới và thực hiện những ước mơ của tuổi trẻ", bác sĩ Đỗ Hải Đăng chia sẻ.

Thành công của ca ghép gan không chỉ mang lại cơ hội sống mới cho cậu bé 16 tuổi mà còn thắp lên hy vọng cho một gia đình đã trải qua quá nhiều mất mát vì căn bệnh di truyền nghiệt ngã.