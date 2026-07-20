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Thể thao

CĐV Tây Ban Nha tại Hà Nội vỡ òa

  • Thứ hai, 20/7/2026 09:28 (GMT+7)
  • 32 phút trước

Người hâm mộ Tây Ban Nha tại Hà Nội vỡ hòa khi đội nhà giành chiến thắng 1-0 trước Argentina để lên ngôi vô địch World Cup 2026.

Đêm không ngủ của CĐV Tây Ban Nha tại Hà Nội CĐV Tây Ban Nha tại Hà Nội đã có một đêm vỡ òa khi chứng kiến "La Roja" nâng cúp vàng World Cup lần thứ hai trong lịch sử vào rạng sáng 20/7.
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Rạng sáng 20/7, hàng trăm CĐV bóng đá đổ về các quán cà phê, quán bia tại Hà Nội để theo dõi trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha. Ghi nhận tại một điểm xem bóng đá trên phố Tạ Hiện, đông đảo CĐV ngồi chật kín từ không gian quán từ trước khi trận đấu diễn ra. Người hâm mộ trong nước và du khách quốc tế cùng hòa vào bầu không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

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Các tuyến phố Mã Mây, Lương Ngọc Quyến, Hàng Buồm... trở thành điểm hẹn của đông đảo du khách và người hâm mộ trong đêm chung kết World Cup 2026.

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Du khách Thomas đến từ Argentina đưa chú cún cưng tới phố Tạ Hiện để hòa cùng bầu không khí của trận cầu kinh điển. Chú cún được diện chiếc áo đấu của tuyển Argentina, thu hút sự chú ý của nhiều người hâm mộ đội nhà.
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Ghi nhận lúc 1h sáng 20/7, gần như không còn một chỗ trống tại khuôn viên thung lũng hoa Hồ Tây.

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Tiếng hò reo, cổ vũ của hàng nghìn CĐV vang lên tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt của đêm chung kết. Bạn Quang (Cầu Giấy), đến quán cùng nhóm bạn từ sớm để cổ vũ Argentina. “Hiệp 1 hai đội đá khá thận trọng, chủ yếu thăm dò nhau. Em mong sang hiệp 2 Messi sẽ ghi bàn, nếu hai đội phải bước vào hiệp phụ hay luân lưu thì em tin Argentina sẽ thắng".
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Phút thứ 5, Lamine Yamal có cơ hội mở tỷ số sau đường bóng của Dani Olmo, nhưng cú sút ở góc hẹp của anh không thắng được phản xạ xuất sắc của thủ môn Emiliano Martinez. Tây Ban Nha chủ động pressing tầm cao ngay khi mất bóng, sau đó kiên nhẫn kiểm soát thế trận bằng những pha phối hợp ngắn mang đậm dấu ấn của mình.

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Phút 90+3, Enzo Fernandez nhận thẻ vàng thứ hai sau pha vào bóng quyết liệt với Pau Cubarsi và bị truất quyền thi đấu. Quyết định của trọng tài khiến các CĐV Tây Ban Nha vỡ òa, liên tục hò reo và phản ứng dữ dội sau tình huống phạm lỗi.

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Argentina thi đấu bế tắc suốt 120 phút. Nhà vô địch năm 2022 gần như không thể triển khai bóng theo ý muốn. Họ không tạo được sức ép ổn định, không duy trì được quyền kiểm soát đủ lâu và hiếm khi đưa bóng tới khu vực nguy hiểm.
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Sau 106 phút thi đấu, niềm vui cuối cùng cũng đến với các CĐV Tây Ban Nha. Ferran Torres băng vào dứt điểm thành công sau pha đánh đầu kiến tạo của Nico Williams từ đường treo bóng của Pedro Porro, đưa Tây Ban Nha vượt lên dẫn trước 1-0 trong hiệp phụ.

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Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc các CĐV Tây Ban Nha vỡ òa trong niềm vui khi đội nhà đánh bại Argentina với tỷ số 1-0 để lên ngôi vô địch World Cup 2026. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được Ferran Torres, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị, ghi ở phút 106 của hiệp phụ.

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Giữa biển người khoác sắc đỏ vàng đang vỡ òa trong niềm vui chiến thắng của Tây Ban Nha, một CĐV Argentina lặng lẽ đứng im, ánh mắt hướng về màn hình với vẻ thất thần.

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Viết Huy

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