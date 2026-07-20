CĐV Tây Ban Nha tại Hà Nội vỡ òa

Rạng sáng 20/7, hàng trăm CĐV bóng đá đổ về các quán cà phê, quán bia tại Hà Nội để theo dõi trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha. Ghi nhận tại một điểm xem bóng đá trên phố Tạ Hiện, đông đảo CĐV ngồi chật kín từ không gian quán từ trước khi trận đấu diễn ra. Người hâm mộ trong nước và du khách quốc tế cùng hòa vào bầu không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.