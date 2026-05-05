CĐV Man City từng chế nhạo Arsenal giờ chết lặng

Một CĐV Man City trở thành "biểu tượng cảm xúc" trên mạng xã hội, khi hình ảnh chế giễu đối thủ đến thất vọng tột độ của anh được ghi lại trọn vẹn qua 2 khoảnh khắc đối lập.

Hình ảnh thất thần của CĐV Man City sau trận hòa Everton.

Hôm 19/4, trong chiến thắng 2-1 của Man City trước Arsenal, người đàn ông từng gây sốt khi ngửa cổ uống cạn chai nước trên khán đài trong trạng thái phấn khích cực độ. Hình ảnh nhanh chóng lan truyền như màn đá đểu đối thủ trong cuộc đua vô địch. Sự tự tin, thậm chí có phần ngạo nghễ, biến anh thành đại diện cho tâm thế hưng phấn của các CĐV Man City thời điểm đó.

Nhưng bóng đá luôn chứa đựng những cú xoay chiều. Trong trận hòa 3-3 trước Everton ở vòng 35 Premier League rạng sáng 5/5, cũng chính CĐV này xuất hiện với hình ảnh hoàn toàn trái ngược. Hai tay ôm chặt khuôn mặt, ánh mắt trống rỗng, anh đứng chết lặng trên khán đài khi đội nhà không thể giành chiến thắng.

Chính sự thay đổi chóng mặt ấy được cô đọng qua biểu cảm của người hâm mộ nói trên. Từ hình ảnh ăn mừng đầy thách thức, mang màu sắc trêu chọc đối thủ, đến trạng thái thất thần khi mọi thứ sụp đổ, tất cả phản ánh rõ nét sự khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao.

Không mất nhiều thời gian, hai khoảnh khắc được đặt cạnh nhau và lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Người hâm mộ, đặc biệt là CĐV Arsenal, nhanh chóng đáp trả bằng những nội dung châm biếm, biến nhân vật này thành hình ảnh tiêu biểu cho sự đảo chiều cảm xúc.

Với Man City, cú trượt chân trước Everton có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tham vọng vô địch. Rõ ràng trong bóng đá, niềm vui hôm nay hoàn toàn có thể trở thành nỗi thất vọng chỉ sau vài ngày.

Highlights Everton 3-3 Man City Rạng sáng 5/5, Everton và Manchester City chia điểm trong trận đấu có tới 6 bàn thắng ở vòng 35, qua đó tạo lợi thế lớn cho Arsenal trong cuộc đua vô địch Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD