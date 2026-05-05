Cầu thủ Man City sụp đổ

Siêu phẩm sút xa phút 90+7 của tiền vệ Jeremy Doku giúp Man City kiếm 1 điểm trước Everton. Tuy nhiên, đây là kết quả tồi tệ khiến thầy trò Pep Guardiola thất thế trong cuộc đua vô địch Premier League.
Sau khi trận đấu khép lại, các cầu thủ Man City lộ rõ vẻ thất vọng trên gương mặt. Đội hiện thua Arsenal 5 điểm và chỉ còn 1 trận chưa đấu trong tay.
Chân sút chủ lực Erling Haaland góp một bàn thắng ở phút 83, tạo tiền đề cho trận hòa của Man City. Nhưng chân sút người Na Uy cũng tỏ ra hụt hẫng sau khi hết trận.
Trước đó, Haaland chơi nỗ lực nhưng bị các hậu vệ Everton theo sát, không thể mang về cho Man City thêm các bàn thắng.
Giờ đây, thầy trò Pep Guardiola chỉ có thể trông chờ Arsenal vấp ngã ở 1 trong 3 trận còn lại tại Premier League.
Lịch thi đấu cũng đang chống lại Man City. Đội sẽ phải đá tới 3 trận trong vòng 7 ngày, từ 14 đến 20/5, ở hai mặt trận Premier League và FA Cup. Việc phân phối sức lực và điểm rơi phong độ là bài toán khó với HLV Guardiola.
Theo Opta, tỷ lệ vô địch Premier League của Man City lúc này chỉ còn 14,76%, trong khi của Arsenal lên đến hơn 85%.
