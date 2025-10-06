Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

CĐV bắt chuột ở Old Trafford

  • Thứ hai, 6/10/2025 11:01 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cổ động viên Sunderland bắt được một chú chuột trên khán đài sân Old Trafford trong thất bại 0-2 trước Manchester United thuộc vòng 7 Premier League hôm 4/10.

Hình ảnh chuột xuất hiện ở Old Trafford.

Thời điểm khán giả vẫn đang chăm chú theo dõi trận cầu, một cổ động viên Sunderland bất ngờ phát hiện một con chuột nhỏ chạy quanh khu vực khán đài và nhanh tay tóm gọn bằng chiếc cốc nhựa đựng bia.

Hình ảnh này nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội bởi trang Man United Media, với dòng chú thích hài hước: "Cổ động viên Sunderland bắt được một chú chuột ở Old Trafford".

Bức ảnh cho thấy người hâm mộ cầm chiếc cốc nhựa trong suốt, bên trong là chú chuột nhỏ đang cố tìm đường thoát. Phía sau là hàng nghìn khán giả đang cổ vũ, tạo nên khung cảnh vừa bi hài, vừa khó tin.

Chỉ trong vài giờ, bài đăng thu hút hàng chục nghìn lượt chia sẻ và bình luận, hầu hết là phản ứng hài hước. Một người viết: "Con chuột cũng muốn xem Ruben Amorim tái sinh MU ra sao", trong khi người khác đùa rằng: "Đó là bản hợp đồng mới của Sunderland".

Dù chỉ là sự cố nhỏ, "hình ảnh bắt chuột" tiếp tục cho thấy tình trạng xuống cấp tại "Nhà hát của những giấc mơ". Vấn đề này không mới. Vào tháng 11 năm ngoái, hình ảnh một con chuột chết xuất hiện dưới ghế ngồi trong trận đấu với Bodo/Glimt ở Europa League từng gây xôn xao cộng đồng mạng.

Tệ hơn, chuột không chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trên sân cỏ, mà làm tổ khắp nơi trong sân vận động, từ các lỗ hổng trên tường đến các rãnh thoát nước. Người hâm mộ và giới truyền thông đặt câu hỏi về công tác bảo trì và vệ sinh của sân đấu huyền thoại này.

Trọng tài mắc sai lầm nghiêm trọng ở trận đấu của MU

Tổ chức điều hành trọng tài Premier League (PGMOL) thừa nhận sai sót nghiêm trọng trong trận MU thua Brentford 1-3 thuộc vòng 6 Premier League hôm 27/9.

16 giờ trước

Phản ứng của Bayindir khi Lammens chơi hay

Đêm 4/10, thủ môn Altay Bayindir chủ động đến ôm và chúc mừng tân binh Senne Lammens sau khi giúp MU thắng Sunderland 2-0 thuộc vòng 7 Premier League.

19 giờ trước

Khoảnh khắc gây sốt của Lammens

Hình ảnh Senne Lammens hò hét chỉ đạo hàng phòng ngự MU lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội trong chiến thắng 2-0 trước Sunderland thuộc vòng 7 Premier League đêm 4/10.

25:1476 hôm qua

Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

Minh Nghi

Chuột ở Old Trafford Chuột Old Trafford MU

    Đọc tiếp

    Tu do cua Salah la rui ro cho Liverpool hinh anh

    Tự do của Salah là rủi ro cho Liverpool

    1 giờ trước 12:00 6/10/2025

    0

    Salah vẫn là nguồn cảm hứng lớn nhất của Liverpool, nhưng quyền tự do mà anh được hưởng đang khiến đội bóng của Arne Slot phải trả giá.

    Postecoglou bi co lap? hinh anh

    Postecoglou bị cô lập?

    2 giờ trước 11:10 6/10/2025

    0

    Đoạn clip HLV Ange Postecoglou lạc lõng sau trận thua 0-2 của Nottingham Forest trước Newcastle gây chú ý trên mạng xã hội.

    Carragher co the da dung ve Haaland hinh anh

    Carragher có thể đã đúng về Haaland

    2 giờ trước 11:00 6/10/2025

    0

    Với bàn thắng thứ 18 chỉ sau 11 trận, Erling Haaland không còn là hiện tượng mà là một định luật của bóng đá hiện đại.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý