CĐV bắt chuột ở Old Trafford

Cổ động viên Sunderland bắt được một chú chuột trên khán đài sân Old Trafford trong thất bại 0-2 trước Manchester United thuộc vòng 7 Premier League hôm 4/10.

Hình ảnh chuột xuất hiện ở Old Trafford.

Thời điểm khán giả vẫn đang chăm chú theo dõi trận cầu, một cổ động viên Sunderland bất ngờ phát hiện một con chuột nhỏ chạy quanh khu vực khán đài và nhanh tay tóm gọn bằng chiếc cốc nhựa đựng bia.

Hình ảnh này nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội bởi trang Man United Media, với dòng chú thích hài hước: "Cổ động viên Sunderland bắt được một chú chuột ở Old Trafford".

Bức ảnh cho thấy người hâm mộ cầm chiếc cốc nhựa trong suốt, bên trong là chú chuột nhỏ đang cố tìm đường thoát. Phía sau là hàng nghìn khán giả đang cổ vũ, tạo nên khung cảnh vừa bi hài, vừa khó tin.

Chỉ trong vài giờ, bài đăng thu hút hàng chục nghìn lượt chia sẻ và bình luận, hầu hết là phản ứng hài hước. Một người viết: "Con chuột cũng muốn xem Ruben Amorim tái sinh MU ra sao", trong khi người khác đùa rằng: "Đó là bản hợp đồng mới của Sunderland".

Dù chỉ là sự cố nhỏ, "hình ảnh bắt chuột" tiếp tục cho thấy tình trạng xuống cấp tại "Nhà hát của những giấc mơ". Vấn đề này không mới. Vào tháng 11 năm ngoái, hình ảnh một con chuột chết xuất hiện dưới ghế ngồi trong trận đấu với Bodo/Glimt ở Europa League từng gây xôn xao cộng đồng mạng.

Tệ hơn, chuột không chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trên sân cỏ, mà làm tổ khắp nơi trong sân vận động, từ các lỗ hổng trên tường đến các rãnh thoát nước. Người hâm mộ và giới truyền thông đặt câu hỏi về công tác bảo trì và vệ sinh của sân đấu huyền thoại này.