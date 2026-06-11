Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Cầu thủ vô danh vượt mặt 18 sao Brazil nhờ cơn sốt toàn cầu

  • Thứ năm, 11/6/2026 18:00 (GMT+7)
  • 7 phút trước

Từ một cầu thủ vô danh với chưa đầy 5.000 người theo dõi, Tim Payne bất ngờ trở thành hiện tượng World Cup 2026 khi sở hữu lượng fan trên Instagram nhiều hơn 18 tuyển thủ Brazil.

Tim Payne nhận cơn sốt toàn cầu một cách bất ngờ.

Tim Payne đang là một trong những câu chuyện thú vị nhất trước thềm World Cup 2026. Hậu vệ phải của tuyển New Zealand vừa cán mốc 5,6 triệu người theo dõi trên Instagram, tăng hơn 5,5 triệu chỉ trong vòng hai tuần.

Ngày 27/5, hậu vệ sinh năm 1994 chỉ có 4.715 người theo dõi trên Instagram. Tuy nhiên, hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ từ cộng đồng yêu bóng đá đã giúp con số này tăng theo cấp số nhân.

Chỉ sau nửa tháng, Payne đã trở thành một trong những cầu thủ được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội dù chưa thi đấu trận nào tại World Cup. Cột mốc 5,6 triệu người theo dõi giúp Tim Payne vượt qua 18 trong số 26 tuyển thủ Brazil về độ phủ sóng trên Instagram.

Hiện tại, cầu thủ New Zealand chỉ xếp sau những ngôi sao hàng đầu của "Selecao" như Neymar (234 triệu), Vinicius Junior (59,9 triệu), Casemiro (22,2 triệu), Raphinha (19,9 triệu), Endrick (18,4 triệu), Lucas Paqueta (12,5 triệu), Alisson (8,7 triệu) và Marquinhos (7,4 triệu).

Thậm chí, Payne còn sở hữu lượng người theo dõi nhiều hơn dân số New Zealand. Quốc gia châu Đại Dương hiện có khoảng 5,3 triệu dân.

Hiện tượng Tim Payne cho thấy sức mạnh của mạng xã hội trong thời đại bóng đá hiện đại. Chỉ với một chiến dịch mang tính giải trí, một cầu thủ ít tên tuổi đã nhanh chóng trở thành gương mặt được hàng triệu người biết đến trên toàn thế giới.

Sự bùng nổ này bắt nguồn từ chiến dịch do nhà sáng tạo nội dung người Argentina Valen Scarsini, hay còn được biết đến với biệt danh El Scarso, phát động.

Anh kêu gọi cộng đồng mạng biến cầu thủ có ít người theo dõi nhất tại World Cup thành một ngôi sao mạng xã hội. Tim Payne trở thành cái tên được lựa chọn.

Cổ vũ World Cup kiểu Ấn Độ

Tại Kozhikode, vùng đất đặc biệt của Ấn Độ, những tấm áp phích khổng lồ của Lionel Messi, Cristiano Ronaldo và Neymar tiếp tục phủ sóng dịp World Cup 2026.

6 giờ trước

Vẻ mặt Ronaldo nói lên tất cả sau sự cố của Mendes

Chỉ còn ít ngày trước trận ra quân tại World Cup 2026, tuyển Bồ Đào Nha nhận tín hiệu không mong muốn từ Nuno Mendes.

9 giờ trước

Pha bỏ lỡ khó tin của Ronaldo

Siêu sao Cristiano Ronaldo có pha bỏ lỡ đáng tiếc trong chiến thắng 2-1 của Bồ Đào Nha trước Nigeria ở trận giao hữu rạng sáng 11/6.

11 giờ trước

Không ghi bàn, Ronaldo vẫn biết cách tạo dấu ấn Màn trình diễn trong chiến thắng 2-1 trước Chile vào sáng 7/6 của Ronaldo phần nào giúp người hâm mộ có quyền hy vọng vào phong độ của anh tại World Cup 2026.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Đào Trần

Brazil New Zealand Instagram Tim Payne Brazil World Cup 2026

    Đọc tiếp

    Muc tieu 100 trieu bang bat tin hieu toi MU hinh anh

    Mục tiêu 100 triệu bảng bật tín hiệu tới MU

    7 phút trước 18:00 11/6/2026

    0

    MU đang tăng tốc kế hoạch cải tổ tuyến giữa trong hè 2026 và Carlos Baleba nổi lên như một trong những mục tiêu ưu tiên hàng đầu của đội chủ sân Old Trafford.

    Cau noi cua Carragher lai am anh Ronaldo hinh anh

    Câu nói của Carragher lại ám ảnh Ronaldo

    7 phút trước 18:00 11/6/2026

    0

    Sau pha bỏ lỡ đáng tiếc trước Nigeria, Cristiano Ronaldo trở thành tâm điểm tranh luận khi nhiều CĐV nhắc lại câu nói nổi tiếng của Jamie Carragher.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý