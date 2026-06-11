Cầu thủ vô danh vượt mặt 18 sao Brazil nhờ cơn sốt toàn cầu

Từ một cầu thủ vô danh với chưa đầy 5.000 người theo dõi, Tim Payne bất ngờ trở thành hiện tượng World Cup 2026 khi sở hữu lượng fan trên Instagram nhiều hơn 18 tuyển thủ Brazil.

Tim Payne nhận cơn sốt toàn cầu một cách bất ngờ.

Tim Payne đang là một trong những câu chuyện thú vị nhất trước thềm World Cup 2026. Hậu vệ phải của tuyển New Zealand vừa cán mốc 5,6 triệu người theo dõi trên Instagram, tăng hơn 5,5 triệu chỉ trong vòng hai tuần.

Ngày 27/5, hậu vệ sinh năm 1994 chỉ có 4.715 người theo dõi trên Instagram. Tuy nhiên, hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ từ cộng đồng yêu bóng đá đã giúp con số này tăng theo cấp số nhân.

Chỉ sau nửa tháng, Payne đã trở thành một trong những cầu thủ được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội dù chưa thi đấu trận nào tại World Cup. Cột mốc 5,6 triệu người theo dõi giúp Tim Payne vượt qua 18 trong số 26 tuyển thủ Brazil về độ phủ sóng trên Instagram.

Hiện tại, cầu thủ New Zealand chỉ xếp sau những ngôi sao hàng đầu của "Selecao" như Neymar (234 triệu), Vinicius Junior (59,9 triệu), Casemiro (22,2 triệu), Raphinha (19,9 triệu), Endrick (18,4 triệu), Lucas Paqueta (12,5 triệu), Alisson (8,7 triệu) và Marquinhos (7,4 triệu).

Thậm chí, Payne còn sở hữu lượng người theo dõi nhiều hơn dân số New Zealand. Quốc gia châu Đại Dương hiện có khoảng 5,3 triệu dân.

Hiện tượng Tim Payne cho thấy sức mạnh của mạng xã hội trong thời đại bóng đá hiện đại. Chỉ với một chiến dịch mang tính giải trí, một cầu thủ ít tên tuổi đã nhanh chóng trở thành gương mặt được hàng triệu người biết đến trên toàn thế giới.

Sự bùng nổ này bắt nguồn từ chiến dịch do nhà sáng tạo nội dung người Argentina Valen Scarsini, hay còn được biết đến với biệt danh El Scarso, phát động.

Anh kêu gọi cộng đồng mạng biến cầu thủ có ít người theo dõi nhất tại World Cup thành một ngôi sao mạng xã hội. Tim Payne trở thành cái tên được lựa chọn.

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