Cầu thủ tát nữ trọng tài ở giải Nam Mỹ

  • Thứ năm, 4/9/2025 06:34 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Trọng tài Vanessa Ceballos bị cầu thủ Javier Bolivar của Real Alianza vỗ vào mặt khi nhận thẻ đỏ trong trận đấu giữa Real Alianza Cataquera và Deportivo Quique ở giải Comlombia giữa tuần qua.

Khoảnh khắc Bolivar tát vị trọng tài nữ.

Sự cố xảy ra ở phút thứ 66 của trận đấu khi Ceballos rút thẻ đỏ đối với Bolivar. Cầu thủ này tức giận lao về phía Ceballos khi cô còn chưa kịp giơ thẻ đỏ lên. Trong lúc giận dữ, anh tiến đến gần nữ trọng tài và tát vào mặt trước khi quay đi.

Ceballos lập tức phản ứng lại đầy giận dữ, đá vào Bolivar khi anh ta rút lui, nhưng bị các cầu thủ khác can ngăn. Tình hình càng thêm căng thẳng khi các cầu thủ từ cả hai đội tỏ ra tức giận với hành động của Bolivar.

Hình ảnh về cú tát của Bolivar nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến hành động bị lên án mạnh mẽ. Sau sự việc, Bolivar xin lỗi công khai trên các kênh mạng xã hội, thừa nhận hành vi "thiếu tôn trọng và không phù hợp" nhưng phủ nhận việc cố tình tát Ceballos. Bolivar cho biết anh chỉ cố gắng rút còi khỏi miệng trọng tài chứ không có ý gây tổn thương.

"Tôi hoàn toàn phản đối mọi hình thức bạo lực, đặc biệt với phụ nữ. Phụ nữ xứng đáng nhận được tất cả sự tôn trọng, chăm sóc và ngưỡng mộ. Tôi cam kết sẽ làm việc để phát triển bản thân và sự nghiệp thể thao, để không bao giờ tái diễn hành vi vi phạm nhân phẩm của bất kỳ ai", Bolivar viết.

Dù xin lỗi, sự việc vẫn để lại vết nhơ trong sự nghiệp của Bolivar và có thể khiến anh phải đối mặt với một án phạt nặng từ các cơ quan chức năng bóng đá Colombia khi cuộc điều tra được tiến hành.

Minh Nghi

