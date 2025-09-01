Báo động chất lượng trọng tài Premier League

Nhiều chuyên gia và người hâm mộ lo lắng về chất lượng của các trọng tài Premier League, chỉ sau 3 vòng mở màn mùa giải 2025/26.

Dù mùa giải Premier League mới chỉ diễn ra ba vòng, VAR và các trọng tài một lần nữa lại trở thành tâm điểm của các cuộc thảo luận sau trận.

Hôm 31/8, trọng tài Michael Salisbury bị loại khỏi công tác cầm còi trận đấu giữa Liverpool và Arsenal ở vòng 3 Premier League. Quyết định này được đưa ra sau khi Liên đoàn Trọng tài Chuyên nghiệp Anh (PGMOL) thừa nhận sai lầm từ trọng tài video (VAR), trong việc từ chối bàn thắng mở tỷ số của Fulham trong trận thua 0-2 trước Chelsea vào ngày 30/8.

Liên tục sai lầm

Hôm 30/8, hai bàn thắng từ hai tình huống cố định của Joao Pedro (phút 45+10) và Enzo (phút 56) giúp Chelsea vượt qua Fulham trên sân nhà Stamford Bridge. Điều đáng nói, trọng tài Robert Jones gây tranh cãi khi đưa ra nhiều quyết định khó hiểu, ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện của trận đấu.

Phút 22 của trận đấu, Josh King ghi bàn cho Fulham, nhưng bàn thắng này bị hủy bỏ sau khi trọng tài VAR ở trận đó, ông Salisbury, can thiệp. VAR xác định Rodrigo Muniz phạm lỗi khi đạp lên chân trung vệ Chelsea, Trevoh Chalobah, trong tình huống dẫn đến bàn thắng.

Muniz giẫm lên chân Chalobah khi cố gắng xoay người xử lý bóng. Quyết định này khiến nhiều cầu thủ Fulham bất bình, bởi Muniz chạm bóng trước và cầu thủ Chelsea cố tình đưa chân vào trong pha tranh chấp.

Sau trận, Giám đốc PGMOL, Howard Webb, liên lạc với Fulham và thừa nhận quyết định hủy bàn thắng là một sai lầm. Ông cho biết quyết định này không đạt ngưỡng can thiệp của VAR, vì đó không phải là một lỗi “rõ ràng hay hiển nhiên”, và lẽ ra tình huống nên được để nguyên theo phán quyết ban đầu của trọng tài trên sân.

Fulham bị đối xử bất công ở vòng 3.

Hậu quả, trọng tài Michael Salisbury bị loại khỏi công tác cầm còi trận đấu giữa Liverpool và Arsenal ở vòng 3 Premier League. HLV Fulham, Marco Silva, rất tức giận với các trọng tài sau trận thua, mô tả quyết định hủy bàn thắng là “không thể tin nổi”.

Đây là trận đấu thứ hai liên tiếp trên sân nhà Chelsea được hưởng lợi từ VAR. Trước đó, trong trận hòa 0-0 với Crystal Palace ở vòng mở màn, cú sút phạt thành bàn của Eberechi Eze cũng bị hủy, gây ra tranh cãi khi trọng tài cho rằng Marc Guehi can thiệp vào hàng rào.

Chất lượng suy giảm

Cũng ở vòng 3, khi MU thắng 3-2 kịch tính trước Burnley với pha lập công quyết định từ chấm phạt đền của Bruno Fernandes ở phút bù giờ 90+3, HLV Scott Parker của Burnley tố VAR thiên vị MU.

Tình huống MU được hưởng phạt đền xuất phát từ việc Jaidon Anthony của Burnley bị cho kéo áo Amad Diallo khi cầu thủ này xâm nhập vòng cấm. Ban đầu, trọng tài Sam Barrott không phát hiện lỗi trên sân, nhưng sau khi được VAR yêu cầu xem lại trên màn hình, ông đã quyết định trao penalty cho chủ nhà.

"Trọng tài chính không thổi phạt đền, các trợ lý trọng tài cũng không, trong khi họ chỉ cách 10 m. Một người ngồi trong xe tải, ở phòng VAR cách đó 160 km đã quyết định đảo ngược quyết định của trọng tài chính, để trao penalty cho Manchester United”, HLV trưởng Burnley phẫn nộ.

HLV Scott Parker tố VAR thiên vị MU.

Mùa này, PGMOL bắt đầu sử dụng nhiều hơn các trọng tài trẻ, những người chủ yếu trước đó bắt ở Championship hay các giải hạng dưới Anh. Trọng tài Sam Barrott hay Michael Salisbury, Robert Jones là những người điển hình.

Tuy nhiên, các trọng tài trẻ nhanh chóng bộc lộ sự non nớt, thiếu kinh nghiệm khi phải đương đầu với các tình huống phức tạp. Ở hai vòng đầu, những trọng tài như Peter Bankes hay Kavanagh cũng đưa ra các quyết định tranh cãi liên quan đến các pha bóng chạm tay hay thổi phạt đền trong vùng cấm.

The Times nhận định các trọng tài Premier League đang đưa ra nhiều quyết định khó hiểu, mang tính thảm họa về "sự minh bạch" chỉ trong 3 vòng đầu mùa. Sự nhất quán trong các quyết định của đội ngũ điều hành trận đấu ở Premier League cũng là điều gây lo ngại lớn với giới chuyên môn và người hâm mộ.