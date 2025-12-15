Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cầu thủ Philippines khóc nức nở sau khi thua U22 Việt Nam

  • Thứ hai, 15/12/2025 19:42 (GMT+7)
  • 22 phút trước

Chiều 15/12, các cầu thủ Philippines khóc òa sau thất bại 0-2 trước U22 Việt Nam ở bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33.

Cầu thủ U22 Philippines không kìm được giọt nước mắt sau trận. Ảnh: Minh Chiến (từ Bangkok).

Những giọt nước mắt của các cầu thủ Philippines trên sân Rajamangala trở thành hình ảnh ám ảnh sau tiếng còi mãn cuộc trận bán kết SEA Games 33. Trong khi U22 Việt Nam vỡ òa trong niềm vui giành vé vào chung kết, bên kia chiến tuyến là bức tranh hoàn toàn đối lập. Tất cả buồn bã và đầy tiếc nuối.

Hầu hết cầu thủ Philippines đứng lặng, đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt nhăn lại vì cố kìm nén cảm xúc. Rồi họ không thể giữ được nữa. Nước mắt rơi, chậm và nặng, như trút hết nỗi thất vọng sau 90 phút chiến đấu kiệt sức. Nhiều cầu thủ khác ngồi rạp xuống sân, cúi đầu, hai tay ôm mặt. Có người gục hẳn xuống mặt cỏ, trong sự im lặng đến nghẹn ngào.

Thất bại càng đau hơn với Philippines khi họ chơi một trận kỷ luật, kiên cường phòng ngự và chỉ sụp đổ ở những phút bù giờ nghiệt ngã. Chắc hẳn họ khóc vì tiếc nuối, vì bất lực, và vì đã ở rất gần vạch đích. Những giọt nước mắt càng cho thấy bản lĩnh của U22 Việt Nam khi biết cách vượt khó để khuất phục đối thủ.

Trong bối cảnh đó, các cầu thủ U22 Việt Nam được nhìn thấy tiến đến, đặt tay lên vai đối thủ, trao những cái ôm an ủi. Đó là hình ảnh đẹp của bóng đá, luôn có kẻ thắng, người thua.

U22 Philippines có quyền ngẩng cao đầu vì hành trình tuyệt vời ở SEA Games 33 và họ còn trận tranh hạng 3. Ngược lại, U22 Việt Nam hiên ngang vào chung kết với quyết tâm đòi lại ngôi vương kỳ đại hội.

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Minh Nghi

