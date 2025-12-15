Cú hat-trick giải thưởng của Đình Bắc

Chiều 15/12, Nguyễn Đình Bắc hoạt động bền bỉ như một con thoi suốt 90 phút và tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu của U22 Việt Nam.

Đình Bắc tiếp tục được bầu chọn hay nhất trận. Ảnh: Minh Chiến.

Đình Bắc lần thứ 3 liên tiếp được vinh danh "Cầu thủ hay nhất" trận đấu tại SEA Games 33. Màn trình diễn ấn tượng của tiền đạo trẻ góp công lớn giúp U22 Việt Nam vượt qua Philippines với tỷ số 2-0 để giành vé vào chung kết môn bóng đá nam.

Trên sân Rajamangala chiều 15/12, U22 Việt Nam gặp không ít khó khăn trước lối chơi phòng ngự số đông, kỷ luật và đầy quyết liệt của Philippines. Trong thế trận bế tắc kéo dài, Đình Bắc nổi lên như điểm sáng hiếm hoi với nền tảng thể lực sung mãn, khả năng di chuyển thông minh và tinh thần thi đấu không biết mệt mỏi. Anh liên tục khuấy đảo hai biên, tạo áp lực lên hàng thủ đối phương, buộc Philippines phải lùi sâu chống đỡ.

Không chỉ năng nổ trong tấn công, Đình Bắc còn tích cực lùi về hỗ trợ phòng ngự, tham gia tranh chấp và giữ nhịp cho lối chơi chung. Chính sự xông xáo, bền bỉ của anh giúp U22 Việt Nam duy trì sức ép liên tục, mở đường cho khoảnh khắc bùng nổ ở cuối trận. Hai bàn thắng muộn của Văn Thuận và Thanh Nhàn ở các phút 89 và 90+2 là phần thưởng xứng đáng cho thế trận áp đảo mà U22 Việt Nam tạo ra.

Danh hiệu "Cầu thủ hay nhất trận" lần thứ 3 liên tiếp không chỉ ghi nhận phong độ ổn định của Đình Bắc, mà còn cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của anh trong hành trình chinh phục HCV SEA Games 33. Ở tuổi còn rất trẻ, Đình Bắc thể hiện sự chững chạc, bản lĩnh và tinh thần thủ lĩnh hiếm có.

