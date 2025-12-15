Đình Bắc gây tranh cãi

Dư luận phản ứng trái chiều về màn trình diễn của Đình Bắc ở trận thắng 2-0 trước U22 Philippines tại bán kết bóng đá nam SEA Games 33 chiều 15/12.

CĐV Việt Nam cuồng nhiệt trước trận đấu gặp Philippines Chiều 15/12, U22 Việt Nam có cuộc chạn trán với Philippines tại bán kết SEA Games 33. Rất đông cổ động viên có mặt từ sớm ở Rajamangala để tiếp lửa cho các cầu thủ.

Ngay từ trước khi trận đấu diễn ra, Đình Bắc trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên các diễn đàn bóng đá. Một bộ phận CĐV tỏ ra không hài lòng khi cho rằng cầu thủ mang áo số 7 xử lý bóng cá nhân khá rườm rà, đôi lúc giữ bóng quá lâu và bỏ lỡ một số cơ hội có thể chuyền sớm cho đồng đội.

Trong bối cảnh U22 Philippines chủ động chơi phòng ngự số đông và áp sát quyết liệt, những pha xử lý chưa thực sự gọn gàng của Đình Bắc khiến không ít khán giả cảm thấy sốt ruột.

Tuy nhiên, càng về cuối trận, cái nhìn của người hâm mộ dần thay đổi. Khi thể lực của đối thủ suy giảm, chính Đình Bắc lại là cầu thủ tạo ra khác biệt lớn nhất trên mặt trận tấn công. Khả năng cầm bóng tự tin, dám đột phá, dám dứt điểm và thực hiện những đường chuyền mạo hiểm của anh liên tục đặt hàng thủ U22 Philippines vào tình trạng báo động.

Đình Bắc gây khó khăn cho hàng thủ U22 Philippines. Ảnh: Duy Hiệu

Nhiều ý kiến cho rằng, dù không trực tiếp ghi bàn, Đình Bắc vẫn xứng đáng là một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất trận. Anh đáp lại sự tin tưởng của HLV Kim Sang-sik để trở thành đầu tàu của U22 Việt Nam tại giải đấu năm nay.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV nhận định Đình Bắc đang thể hiện rõ tố chất ngôi sao trong tập thể U22 Việt Nam hiện tại. Một CĐV viết: “Ở SEA Games này, không nhiều cầu thủ dám cầm bóng đột phá và chịu trách nhiệm như Đình Bắc. Nhìn cậu ấy chơi bóng có phần rườm rà, nhưng hiệu quả là có thật”.

Bên cạnh những lời khen, cũng có ý kiến góp ý rằng Đình Bắc vẫn cần hoàn thiện hơn ở khâu dứt điểm và ra quyết định cuối cùng.

Đối thủ của thầy trò HLV Kim Sang-sik trong trận tranh HCV diễn ra ngày 18/12 sẽ là đội thắng trong cặp bán kết còn lại giữa U22 Thái Lan và U22 Malaysia.

