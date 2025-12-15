Quách Thị Lan bứt phá, xé tan nghi ngờ bằng HCV

Chiều 15/12, Quách Thị Lan đánh dấu sự trở lại đầy cảm xúc bằng tấm HCV nội dung 400 m vượt rào nữ tại SEA Games 33.

Quách Thị Lan đánh dấu màn tài xuất bằng tấm HCV 400 m vượt rào nữ.

Ở cuộc tranh tài diễn ra vào chiều ngày 15/12, nữ tuyển thủ điền kinh Việt Nam cán đích đầu tiên với thành tích 56 giây 85, qua đó khẳng định đẳng cấp của một nhà vô địch sau hơn hai năm đối mặt với biến cố lớn nhất sự nghiệp.

Chiến thắng mang ý nghĩa đặc biệt với Quách Thị Lan. Sau án phạt doping khiến cô vắng mặt ở SEA Games 32, nữ VĐV sinh năm 1995 trở lại đường chạy với không ít hoài nghi. Tuy nhiên, bằng bản lĩnh, sự bền bỉ và tinh thần không khuất phục, Lan từng bước lấy lại phong độ, để rồi đứng trên bục cao nhất tại SEA Games 33.

Trên đường chạy 400 m vượt rào, Quách Thị Lan thể hiện sự tự tin và kinh nghiệm vượt trội. Cô duy trì nhịp độ ổn định ở nửa đầu cự ly trước khi bứt tốc mạnh mẽ ở đoạn cuối, bỏ lại các đối thủ phía sau để về đích đầu tiên. Thành tích 56 giây 85 giúp Lan giành HCV, và cho thấy cô đạt trạng thái thi đấu rất tốt, tiệm cận phong độ đỉnh cao từng giúp cô thống trị đấu trường khu vực.

Tấm HCV tiếp tục nối dài bảng thành tích đồ sộ của Quách Thị Lan. Cô từng vô địch châu Á, giành HCV ASIAD và là VĐV điền kinh Việt Nam đầu tiên vào bán kết Olympic. Đồng thời, đây cũng là sự khẳng định mạnh mẽ rằng cú ngã trong quá khứ không thể ngăn cản khát vọng vươn lên của cô.

Với chiến thắng ở nội dung 40 0m vượt rào nữ, Quách Thị Lan gửi đi thông điệp rõ ràng về nghị lực, niềm tin và sự trở lại xứng đáng của một nhà vô địch thực thụ.

Sau tấm HCV 400 m vượt rào nữ của Quách Thị Lan và 3.000 m vượt chướng ngại vật nam của Nguyễn Trung Cường, điền kinh Việt Nam tiếp tục bước vào ngày thi đấu 15/12 với loạt nội dung chung kết quan trọng gồm 10.000 m nữ, 7 môn phối hợp (200 m), 800 m và tiếp sức 4x100 m nữ, hứa hẹn mang về thêm những kết quả tích cực cho đoàn thể thao Việt Nam.