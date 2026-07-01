Cầu thủ Nhật Bản hứng gần một triệu bình luận tấn công từ Brazil

Phát biểu về Brazil tiếp tục khiến tiền đạo Kento Shiogai trở thành tâm điểm khi Instagram của anh bị CĐV xứ Samba "bao vây" sau thất bại của Nhật Bản.

Kento Shiogai nhận phản ứng dữ dội từ người hâm mộ Brazil. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 30/6, sau thất bại 1-2 của tuyển Nhật Bản trước Brazil ở vòng 1/16 World Cup 2026, tiền đạo Kento Shiogai tiếp tục hứng chịu làn sóng phản ứng dữ dội từ người hâm mộ Brazil trên mạng xã hội. Trang Instagram của chân sút 21 tuổi gần như bị "nhuộm vàng xanh" với hàng loạt bình luận từ các tài khoản nước ngoài, chủ yếu là người hâm mộ Brazil.

Dưới bài đăng từ ngày 15/6, CĐV liên tục để lại biểu tượng quốc kỳ Brazil cùng những chiếc cúp tượng trưng cho 5 chức vô địch World Cup của "Selecao". Số lượng bình luận hiện tại đang tiến sát mốc một triệu.

Nguồn cơn của sự việc xuất phát từ phát biểu của Shiogai trước trận gặp Brazil. Khi được hỏi về đối thủ, Shiogai nhắc đến và đại ý nói: "Brazil không còn là đội tuyển như ngày xưa".

Bài đăng của Shiogai nhận gần một triệu bình luận, đa số là từ Brazil.

Hiệu ứng không dừng lại sau trận đấu. Bài đăng mới của Shiogai với nội dung "Cảm ơn mọi người đã cổ vũ. Tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn" tiếp tục nhận lượng bình luận khổng lồ từ người hâm mộ Brazil. Phần bình luận bị phủ kín bởi quốc kỳ Brazil và các biểu tượng liên quan đến thành tích của đội tuyển từng 5 lần vô địch thế giới.

Một ngày sau khi Nhật Bản bị loại, Shiogai cũng thừa nhận sức ảnh hưởng khổng lồ của World Cup. "Chỉ cần nhìn Instagram của tôi là có thể hiểu World Cup có sức ảnh hưởng lớn đến thế nào", tiền đạo đang khoác áo Wolfsburg chia sẻ.

Thất bại trước Brazil khiến Nhật Bản dừng bước ngay vòng 1/16, đánh dấu kỳ World Cup thứ ba liên tiếp đội bóng xứ sở mặt trời mọc không thể vượt qua vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên.

Highlights Nhật Bản 1-2 Brazil Rạng sáng 30/6, Brazil đánh bại Nhật Bản 2-1 để giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.