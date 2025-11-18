Cầu thủ nhập tịch Malaysia nói 'bà tôi sinh ở Tây Ban Nha'

Ủy ban kháng cáo FIFA vừa công bố bản quyết định dài 64 trang, hé lộ tình tiết gây chú ý liên quan đến một trong 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia.

Gabriel Arrocha nói hớ về nơi sinh của bà ngoại.

Theo tài liệu từ FIFA, cầu thủ được nhắc đến là Gabriel Arrocha đã mắc lỗi nghiêm trọng khi trả lời phỏng vấn, khiến cơ quan quyền lực dấy lên nghi ngờ về khả năng làm giả giấy tờ.

Trong phiên điều trần, cầu thủ này ban đầu khẳng định: "Ông tôi sinh ở Venezuela và bà tôi sinh ở Tây Ban Nha". Chỉ vài giây sau, anh lập tức sửa lại: "Ý tôi là Malaysia, xin lỗi". Sự mâu thuẫn tức thì trong lời khai được FIFA đánh giá là "đáng kể và bất thường", góp phần củng cố nhận định rằng những giấy tờ liên quan có thể bị chỉnh sửa.

FIFA cho biết quá trình kiểm tra đối với cầu thủ này gặp hạn chế vì anh không thể cung cấp bản sao các giấy tờ đưa cho người đại diện trong một buổi ăn tối cùng cha mình. Do đó, cơ quan này chỉ có thể đối chiếu 3 loại giấy tờ gồm giấy khai sinh bà ngoại do FAM nộp, giấy khai sinh FIFA tự thu thập, và giấy khai sinh do Chính phủ Malaysia cấp.

Ủy ban nhấn mạnh lời khai tại phiên điều trần của cầu thủ có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt khi đây là người được thẩm vấn cuối cùng trong nhóm 7 cầu thủ. Câu trả lời đầu tiên về nơi sinh của bà ngoại là Tây Ban Nha, sau đó đổi thành Malaysia chỉ trong tích tắc. Chi tiết bị FIFA xem là dấu hiệu bất thường rõ rệt.

Hôm 3/11, FIFA giữ nguyên toàn bộ án phạt đối với FAM và 7 cầu thủ nhập tịch. Dù vậy, FAM quyết định kháng cáo lên Tòa án thể thao quốc tế CAS.