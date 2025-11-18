Trung vệ nhập tịch phủi bỏ trách nhiệm, đổ lỗi cho Malaysia

Trong tiết lộ mới đây, trung vệ Facundo Garces của Malaysia thừa nhận sai sót trong việc làm hồ sơ nhập tịch Malaysia.

Garces đổ lỗi cho phía Malaysia và người đại diện.

Theo lời khai, Garces cho biết chấp nhận đề nghị từ người đại diện Federico Raspanti về việc khoác áo tuyển Malaysia chỉ dựa trên thông tin rằng gia đình có “liên hệ nguồn gốc” với quốc gia Đông Nam Á này. Nhưng sau đó, Garces lại không hề kiểm chứng bất kỳ tài liệu nào. Bản thân thừa nhận “gần như không biết nhiều về ông nội” và “cả cha mẹ anh đều sinh ra tại Argentina”.

Garces khai rằng đã giao toàn bộ khâu xử lý giấy tờ cho Raspanti và không xem qua bất kỳ bản sao khai sinh nào trước khi nộp. Ngay cả khi FIFA bắt đầu đưa ra các cáo buộc và mở cuộc điều tra, cầu thủ này cũng không chủ động kiểm tra hay tìm hiểu thêm về sự khác biệt trong các tài liệu. Điều này dẫn đến việc hai giấy khai sinh mâu thuẫn nhau của ông nội: một bản ghi sinh tại Argentina, bản còn lại tại Malaysia.

Trước câu hỏi về trách nhiệm trong quá trình nhập tịch, Garces trả lời lạnh lùng: “Đó không phải trách nhiệm của tôi”.

Trung vệ này tiếp tục khẳng định anh không hề tham gia làm giả giấy tờ và cho rằng lỗi thuộc về Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). Anh đổ lỗi cho phía Malaysia trong việc xử lý và kiểm tra tài liệu, nhấn mạnh rằng bản thân chỉ làm theo hướng dẫn từ người đại diện.

Lời khai của Garces phơi bày sai sót lớn trong quá trình xin tư cách thi đấu, đồng thời làm dấy lên hàng loạt câu hỏi về tính minh bạch, trách nhiệm của các bên liên quan.

