90 phút quyết định World Cup của Curacao

Curacao đối diện 90 phút quan trọng nhất lịch sử: tránh thất bại trước Jamaica và họ sẽ trở thành quốc gia nhỏ nhất từng góp mặt tại World Cup.

Tuyển Curacao đứng trước cơ hội giành vé dự World Cup 2026.

Từ một hòn đảo chỉ hơn 150.000 dân đến 90 phút quyết định trước Jamaica, hành trình của Curacao không chỉ là bất ngờ của vòng loại World Cup, mà là câu chuyện đẹp về niềm tin, bản sắc và sức mạnh của một tập thể nhỏ bé nhưng kiêu hãnh.

Thời khắc lịch sử

Curacao bước vào trận gặp Jamaica lúc 8h ngày 19/11 với áp lực lớn nhất trong lịch sử bóng đá của họ, nhưng cũng mang theo cơ hội lớn nhất mà họ từng có. Một hòn đảo nhỏ hơn cả Isle of Man, dân số tương đương Cambridge, sắp đứng trước kỳ tích mà ngay cả những người lạc quan nhất cũng khó tưởng tượng vài năm trước: dự World Cup.

Với Curacao, bóng đá chưa bao giờ là câu chuyện của quy mô hay tiềm lực. Đó là câu chuyện về mơ ước. Và chính mơ ước ấy đưa họ từ vị trí 150 FIFA lên hạng 82 trong vòng một thập kỷ. Khi nhìn vào những bước tiến này, người ta hiểu vì sao cứ mỗi vòng loại World Cup lại có thêm những quốc gia nhỏ bé đặt niềm tin vào hành trình của riêng mình.

Nhưng điều khiến Curacao thực sự khác biệt là họ bước vào vòng đấu cuối không phải với tư cách kẻ “chiếu dưới”. Họ dẫn đầu bảng, hơn Jamaica một điểm, thắng bảy trong chín trận vòng loại và từng hạ chính Jamaica ở trận lượt đi với tỷ số 2-0 hồi tháng 10.

Đây không còn là câu chuyện cổ tích đơn thuần; nó là kết quả của một kế hoạch nghiêm túc, của một thế hệ cầu thủ được đào tạo ở Hà Lan và của một HLV lão luyện đặt niềm tin vào họ: Dick Advocaat.

Curacao đang đứng đầu vòng loại.

Sự xuất hiện của Advocaat chính là chất xúc tác quan trọng. Ở tuổi 78, chiến lược gia người Hà Lan có thể chọn nghỉ ngơi, nhưng lại bước vào thử thách mới với tinh thần của một người chưa từng rời khỏi đường pitch. Ông mang đến cấu trúc, sự kỷ luật và niềm tin. Những bài phỏng vấn của các cầu thủ Curacao cho thấy điều đó rõ rệt: họ chơi bóng vì ông, vì cảm giác được một HLV lớn tin mình, hướng dẫn mình và không nhìn họ như đội bóng “hạng hai”.

Sự vắng mặt bất ngờ của Advocaat trong trận quyết định vì vấn đề gia đình chỉ khiến trận đấu thêm nhiều cảm xúc. “HLV không phải lo lắng, chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình”, thủ môn Eloy Room nói. Một câu ngắn, nhưng nói lên tất cả: Curacao trưởng thành đến mức không còn phụ thuộc hoàn toàn vào nhân vật biểu tượng của họ. Đó là dấu hiệu của một tập thể thật sự.

Một "gia đình"

Tập thể ấy không chỉ là những cầu thủ mang dòng máu Curacao nhưng sinh ra tại Hà Lan. Đó còn là câu chuyện hai anh em Leandro và Juninho Bacuna cùng khoác áo đội tuyển. Là hành trình của những cái tên từng xuất hiện trong bóng đá Anh: Tahith Chong, Sontje Hansen. Là lựa chọn của những cầu thủ hiểu rằng cơ hội lên tuyển Hà Lan là rất nhỏ, nhưng cơ hội tạo dựng lịch sử với Curacao thì vô giá.

Tất cả đã tạo nên một “tập thể đa dạng”, đội bóng chơi bằng sự kết nối giữa gốc gác, gia đình và mong muốn viết nên điều chưa từng có.

Và giờ đây, họ phải vượt qua Jamaica, đối thủ bị tổn thương sau thất bại 0-2 trước chính Curacao, nhưng đang nhận được sự tiếp sức tinh thần lớn sau thảm họa bão Melissa.

Một trận đấu không chỉ là vòng loại. Đó là 90 phút mang theo áp lực, tự hào và khát vọng của hai quốc gia, một lớn-một nhỏ, nhưng đều khát khao góp mặt tại World Cup 2026.

Các cầu thủ Curacao quyết tâm đánh bại Jamaica.

Jamaica có lợi thế sân nhà, có HLV Steve McClaren, một cựu thuyền trưởng tuyển Anh, và có sự cổ vũ của cả quốc gia đang tìm điểm tựa tinh thần. Nhưng Curacao có lợi thế quan trọng nhất: họ chỉ cần một trận hòa.

Trước trận đấu như thế này, sự sợ hãi dễ len vào suy nghĩ. Với một đội tuyển nhỏ, áp lực thường gây sụp đổ. Nhưng hành trình mà họ đã đi qua cho thấy Curacao không đứng ở đây nhờ may mắn. Họ có tổ chức. Có chất lượng. Có một thế hệ cầu thủ tự tin. Và có động lực mạnh mẽ để viết tiếp lịch sử.

Dù có HLV hay không, dù đá ở Kingston hay bất kỳ đâu, đây vẫn là trận đấu quan trọng nhất trong lịch sử bóng đá Curacao.

Nếu họ làm được, thế giới sẽ chứng kiến điều hiếm thấy: một hòn đảo nhỏ bé giữa Caribe bước ra sân khấu lớn nhất hành tinh. Một mảnh ghép mới cho World Cup mở rộng. Một câu chuyện truyền cảm hứng đúng nghĩa.

Và như tiền vệ Juninho Bacuna nói: “Nếu giành vé dự World Cup, đó sẽ là điều lớn nhất từng xảy ra với Curacao”.

Họ chỉ còn 90 phút nữa để biến điều ấy thành sự thật.