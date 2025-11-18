Bóng đá Malaysia tiếp tục kháng cáo

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nhận được toàn bộ tài liệu giải trình của FIFA liên quan đến việc bác đơn kháng cáo về tư cách thi đấu của 7 cầu thủ nhập tịch.

FAM quyết kháng cáo lên CAS.

Ngay sau khi tiếp cận đầy đủ hồ sơ, FAM quyết định tiến hành bước đi tiếp theo là đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao thế giới (CAS). Theo FAM, động thái này nhằm "bảo đảm công lý được thực thi và bảo vệ tính minh bạch của quy trình xác minh tư cách cầu thủ".

FAM nhấn mạnh lập trường kiên định trong việc bảo vệ quyền lợi của mọi cầu thủ đủ điều kiện khoác áo ĐTQG, đồng thời khẳng định toàn bộ tiến trình pháp lý sẽ được thực hiện một cách chuyên nghiệp, minh bạch và đúng quy định.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh vì quyền lợi chính đáng của các cầu thủ và vì sự công bằng đối với bóng đá Malaysia", quyền Chủ tịch FAM, Datuk Wira Mohd Yusoff bin Haji Mahadi khẳng định trong thông báo vào trưa 18/11.

FAM trước đó thất bại trong nỗ lực kháng cáo lên FIFA. Cơ quan quyền lực giữ nguyên toàn bộ án phạt gồm 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 1,8 triệu ringgit) đối với FAM, cùng án treo giò 12 tháng và phạt 2.000 franc (khoảng 10.800 ringgit) cho mỗi cầu thủ liên quan.

Bảy cầu thủ bị treo giò gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano. Họ bị cáo buộc vi phạm Điều 22 Bộ luật Kỷ luật FIFA do liên quan đến việc sử dụng giấy tờ giả.