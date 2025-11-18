Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Bóng đá Malaysia tiếp tục kháng cáo

  • Thứ ba, 18/11/2025 11:53 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nhận được toàn bộ tài liệu giải trình của FIFA liên quan đến việc bác đơn kháng cáo về tư cách thi đấu của 7 cầu thủ nhập tịch.

FAM quyết kháng cáo lên CAS.

Ngay sau khi tiếp cận đầy đủ hồ sơ, FAM quyết định tiến hành bước đi tiếp theo là đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao thế giới (CAS). Theo FAM, động thái này nhằm "bảo đảm công lý được thực thi và bảo vệ tính minh bạch của quy trình xác minh tư cách cầu thủ".

FAM nhấn mạnh lập trường kiên định trong việc bảo vệ quyền lợi của mọi cầu thủ đủ điều kiện khoác áo ĐTQG, đồng thời khẳng định toàn bộ tiến trình pháp lý sẽ được thực hiện một cách chuyên nghiệp, minh bạch và đúng quy định.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh vì quyền lợi chính đáng của các cầu thủ và vì sự công bằng đối với bóng đá Malaysia", quyền Chủ tịch FAM, Datuk Wira Mohd Yusoff bin Haji Mahadi khẳng định trong thông báo vào trưa 18/11.

FAM trước đó thất bại trong nỗ lực kháng cáo lên FIFA. Cơ quan quyền lực giữ nguyên toàn bộ án phạt gồm 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 1,8 triệu ringgit) đối với FAM, cùng án treo giò 12 tháng và phạt 2.000 franc (khoảng 10.800 ringgit) cho mỗi cầu thủ liên quan.

Bảy cầu thủ bị treo giò gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano. Họ bị cáo buộc vi phạm Điều 22 Bộ luật Kỷ luật FIFA do liên quan đến việc sử dụng giấy tờ giả.

Tiết lộ gây sốc về trung vệ nhập tịch Malaysia

Trung vệ Facundo Garces đối mặt rắc rối lớn sau cáo buộc của FIFA liên quan đến hành vi gian lận giấy tờ trong quá trình nhập tịch Malaysia.

6 giờ trước

Lộ kế hoạch đẩy bóng đá Malaysia xuống vực sâu

Kế hoạch F:30 chủ quan duy ý chí khiến giấc mộng “đẳng cấp thế giới” của bóng đá Malaysia vỡ vụn vì bệnh thành tích.

06:40 13/11/2025

FIFA phanh phui giả mạo của FAM

Ủy ban Kháng cáo FIFA phát hiện sai phạm trong hồ sơ bảy cầu thủ nhập tịch, bác bỏ toàn bộ lập luận của FAM và chuẩn bị tiến hành điều tra chính thức.

2 giờ trước

Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

Minh Nghi

Malaysia phản đòn Malaysia FIFA kháng cáo

Đọc tiếp

HLV cua Lao khong quan tam toi Xuan Son hinh anh

HLV của Lào không quan tâm tới Xuân Son

40 phút trước 12:02 18/11/2025

0

HLV Ha Hyeok-jun khẳng định không quan tâm việc Xuân Son có ra sân hay không, mục tiêu của Lào là không thủng lưới khi đối đầu Việt Nam.

90 phut quyet dinh World Cup cua Curacao hinh anh

90 phút quyết định World Cup của Curacao

42 phút trước 12:00 18/11/2025

0

Curacao đối diện 90 phút quan trọng nhất lịch sử: tránh thất bại trước Jamaica và họ sẽ trở thành quốc gia nhỏ nhất từng góp mặt tại World Cup.

HLV Kim Sang-sik se de Xuan Son da chinh hinh anh

HLV Kim Sang-sik sẽ để Xuân Son đá chính

60 phút trước 11:42 18/11/2025

0

Theo chia sẻ của HLV Kim Sang-sik, ông sẽ sử dụng tiền đạo Nguyễn Xuân Son trong trận đấu với Lào ở lượt trận thứ 5, bảng F, vòng loại Asian Cup 2027.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý