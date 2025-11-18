FIFA phanh phui giả mạo của FAM

Ủy ban Kháng cáo FIFA phát hiện sai phạm trong hồ sơ bảy cầu thủ nhập tịch, bác bỏ toàn bộ lập luận của FAM và chuẩn bị tiến hành điều tra chính thức.

FIFA bác đơn FAM vì phát hiện giả mạo giấy tờ, mở cuộc điều tra toàn diện.

Ủy ban Kháng cáo FIFA chính thức bác đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) liên quan đến vụ bảy cầu thủ nhập tịch bị cáo buộc gian lận giấy tờ theo Điều 22 Bộ luật Kỷ luật FIFA. Quyết định này khẳng định loạt tài liệu FAM nộp trước đó, đặc biệt là giấy khai sinh ông bà của các cầu thủ, đã bị chỉnh sửa và không trùng khớp với hồ sơ gốc.

Nhóm bảy cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano. Đây là nhóm cầu thủ được FAM cho rằng đủ điều kiện thi đấu cho Harimau Malaya theo diện “heritage” (có gốc gác Malaysia).

FAM trước đó giải thích sự bất nhất trong giấy tờ là lỗi “kỹ thuật” khi nộp hồ sơ lên FIFA. Tuy nhiên, Ủy ban Kháng cáo khẳng định bằng chứng cho thấy tài liệu đã bị chỉnh sửa chứ không phải lỗi hành chính.

FIFA cũng bày tỏ sự không hài lòng với việc FAM tạm đình chỉ Tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman hồi tháng 10. Dù FAM viện dẫn quyết định này để chứng minh nỗ lực xử lý nội bộ, Ủy ban đánh giá động thái đình chỉ thiếu rõ ràng, thiếu phạm vi áp dụng cụ thể và không được thực thi nghiêm túc. FIFA cho biết có “nguồn tin đáng tin cậy” khẳng định vị quan chức bị đình chỉ vẫn xuất hiện ở nhiều sự kiện lớn, trong đó có những sự kiện có mặt lãnh đạo FIFA.

Bên cạnh việc bác đơn, FIFA còn tiết lộ tên các người đại diện và cá nhân liên quan trong việc giả mạo thông tin của nhóm cầu thủ. Đây được xem là bước mở đầu cho cuộc điều tra sâu hơn nhằm xác định ai đứng sau việc làm giả giấy khai sinh phục vụ mục đích thi đấu quốc tế.

Cơ quan quản lý bóng đá thế giới xác nhận sẽ tiến hành một cuộc điều tra chính thức đối với FAM trong thời gian tới để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan. Nếu vi phạm được chứng minh, FAM có thể đối mặt với nhiều hình phạt nặng, từ phạt tiền đến án cấm liên quan đến hoạt động đăng ký cầu thủ.

Vụ việc này đang gây chấn động bóng đá Malaysia, khi hàng loạt cầu thủ từng góp công cho đội tuyển bị cuốn vào cáo buộc gian lận. Quyết định của FIFA khiến FAM chịu thêm áp lực lớn trong bối cảnh niềm tin của người hâm mộ đang bị thử thách nghiêm trọng.

Cuộc điều tra của FIFA dự kiến định đoạt tương lai của cả FAM lẫn nhóm cầu thủ nhập tịch, đồng thời có thể kéo theo những thay đổi lớn trong chính sách nhập tịch của bóng đá Malaysia trong thời gian tới.